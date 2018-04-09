AESOB'tan oda zirvesi

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 1 Ocak-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 Yılı Olağan Genel Kurullar sonrasında, yeni seçilen ve yeniden seçilerek güven tazeleyen, merkezde 37, ilçelerde 39 olmak üzere toplamda 75 oda başkanı ve yönetim kurulu üyelerine yönelik 'Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı' düzenledi. 7 Nisan'da ilçe oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin, 8 Nisan'da da merkez oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantılar Granada Luxury Belek Otel'de organize edildi.

'SEÇİMLERİ YÜZÜMÜZÜN AKIYLA TAMAMLADIK'

'Güçlü Esnaf Güçlü Oda Güçlü Birlik' sloganıyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Dere, "1 Ocak 2018 tarihinden itibaren odalarımızın olağan genel kurullar maratonu başladı. Ocak ayında merkez ve ilçelerde olmak üzere toplamda 48, şubat ayında 24 ve mart ayında da 4 odamızın olağan genel kurulunu yaptık. Tüm odalarımızın genel kurullarını sevk ve idare etmek üzere divan başkanı olarak gerek şahsım gerekse de birlikte çalıştığım başkan arkadaşlarımla beraber sizlerle birlikte olmaya gayret gösterdik. Bu zorlu dönemi sizlerin de desteğiyle yüzümüzün akıyla tamamladık. Hep beraber gördük ki, esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik Kültürü'nü benimsemiş, kendilerine yakışan bir şekilde sandığa gitti ve yönetimde görmek istediği kişilere yetki vermek amacıyla oyunu kullandı" dedi.

'DAHA YAPACAK İŞİMİZ ÇOK'

Tüm oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerini 1 Mayıs'ta gerçekleştirilecek AESOB genel kuruluna davet eden Başkan Adlıhan Dere, "Birlik ve beraberlik içinde çok yol kat ettik ancak daha yapacak çok işimiz var. Kongremizi Mimar Sinan Kongre Merkezinde gerçekleştireceğiz. İnşallah Antalya esnafına yakışır bir genel kurulu sizlerle birlikte yapacağız" diye konuştu.

BAŞKANLARIN BİLGİLERİ TAZELENDİ

Cumhurbaşkanlığı eski protokol uzmanı İhsan Ataöv'ün uygulamalı 'Protokol ve Kurumsal Nezaket Kuralları' eğitimiyle devam eden toplantıda katılımcılar hem bilgilerini tazeledi hem de uygulamalı 'Beden Dili' eğitimiyle keyifli anlar yaşadı. Toplantı sonunda ise AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarlara verdiği eğitimler dolayısıyla protokol uzmanı İhsan Ataöv'e ve Granada Luxury Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ve oğlu Ramazan Üçdan'a teşekkür ederek plaket verdi.