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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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AESOB'tan Bakü çıkarması

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı Azerbaycan'da yapıldı. Toplantıya Alanyalı oda başkanları da katıldı

AESOB'tan Bakü çıkarması

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanlar Kurulu Toplantısı Azerbaycan'da yapıldı. Toplantıya Alanyalı oda başkanları da katıldı

10 Ekim 2017 Salı 21:53
AESOB'tan Bakü çıkarması
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BAKÜ'DE yapılan toplantıya AESOB yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı  Hüseyin Değirmenci, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 75 oda başkanı katıldı. Toplantıda AESOB'un faaliyetleri, esnafın sorunlarına ilişkin veriler, alınan kararlar ve yapılan etkinliler hakkında bilgiler verildi. AESOB 2017 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldiği günden bu yana planlı ve verimli çalışarak, birlik içerisinde bugünlere geldiklerini kaydetti. Yaptıkları çalışmaları üyeleriyle sürekli paylaştıklarını vurgulayan Başkan Dere, "Kurumsal süreklilik ilkesi içerisinde vizyonumuzu geliştirdik ve yeni hedefler koyduk. AESOB olarak Antalya ekonomisine ve kentsel yaşamın şekillenmesine katkı sağlamaya çalıştık. Bu çalışmalar sayesinde AESOB'un kent dinamiğinde ne kadar etkili olduğunu gördük" dedi. Başkan Dere, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü noktasında kurulan iletişimin önemine vurgu yaparak AESOB'un esnaftan aldığı güç ile gelecekte Antalya'ya ve ülkeye değer katacağını belirtti. Toplantının ardından AESOB'a bağlı 75 oda başkanı, 2003 yılında vefat eden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk şehitliğini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakü Büyükelçisi Ercan Özoral'ı da ziyaret eden AESOB heyeti, Özoral'a dostluk, kardeşlik ve yol arkadaşlığını simgeleyen Ahi Evran heykeli takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
AesobBaküAntalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
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