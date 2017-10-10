AESOB'tan Bakü çıkarması

BAKÜ'DE yapılan toplantıya AESOB yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ile Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya’nın da aralarında bulunduğu 75 oda başkanı katıldı. Toplantıda AESOB'un faaliyetleri, esnafın sorunlarına ilişkin veriler, alınan kararlar ve yapılan etkinliler hakkında bilgiler verildi. AESOB 2017 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, göreve geldiği günden bu yana planlı ve verimli çalışarak, birlik içerisinde bugünlere geldiklerini kaydetti. Yaptıkları çalışmaları üyeleriyle sürekli paylaştıklarını vurgulayan Başkan Dere, "Kurumsal süreklilik ilkesi içerisinde vizyonumuzu geliştirdik ve yeni hedefler koyduk. AESOB olarak Antalya ekonomisine ve kentsel yaşamın şekillenmesine katkı sağlamaya çalıştık. Bu çalışmalar sayesinde AESOB'un kent dinamiğinde ne kadar etkili olduğunu gördük" dedi. Başkan Dere, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü noktasında kurulan iletişimin önemine vurgu yaparak AESOB'un esnaftan aldığı güç ile gelecekte Antalya'ya ve ülkeye değer katacağını belirtti. Toplantının ardından AESOB'a bağlı 75 oda başkanı, 2003 yılında vefat eden Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ve Türk şehitliğini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Bakü Büyükelçisi Ercan Özoral'ı da ziyaret eden AESOB heyeti, Özoral'a dostluk, kardeşlik ve yol arkadaşlığını simgeleyen Ahi Evran heykeli takdim etti.