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AESOB'tan 'Alanya' çıkarması

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya'ya gelerek seçimler sonrası güven tazeleyen ve yeni seçilen oda başkanlarına 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

AESOB'tan 'Alanya' çıkarması

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Alanya'ya gelerek seçimler sonrası güven tazeleyen ve yeni seçilen oda başkanlarına 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu

17 Nisan 2018 Salı 22:59
AESOB'tan 'Alanya' çıkarması
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Asiye ELİAÇIK

ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (ALESO) yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Adlıhan Dere, "Cuma gününden beri ilçelerdeki oda başkanlarımızı makamında ziyaret ediyoruz. Alanya'da da oda seçimleri tamamlandı. Biz de yeni seçilen ve güven tazeleyen oda başkanlarımıza hayırlı olsun ziyareti için Alanya'ya geldik. Hem de bu vesileyle AESOB'un 1 Mayıs'ta gerçekleşecek 19. Olağan Genel Kurulu'na üyelerimizi davet etmiş oluyoruz" dedi. 
'ANINDA ÇÖZÜM ÜRETİYOR'
ALESO Başkanı Nuri Demir ise, "AESOB olarak bizim çözemediğimiz sorunlarda hemen müdahil olarak çözüm üreten bir başkanımız var. Bu sebeple yönetimim ve kendim adına sayın Adlıhan Dere'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Dere, Demir'e teşekkür plaketi verdi. 

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AESOB Başkanı Adlıhan DereAlanyaçıkarma
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