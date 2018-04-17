AESOB'tan 'Alanya' çıkarması

Asiye ELİAÇIK
ALANYA Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda (ALESO) yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları da katıldı. Toplantıda konuşan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Adlıhan Dere, "Cuma gününden beri ilçelerdeki oda başkanlarımızı makamında ziyaret ediyoruz. Alanya'da da oda seçimleri tamamlandı. Biz de yeni seçilen ve güven tazeleyen oda başkanlarımıza hayırlı olsun ziyareti için Alanya'ya geldik. Hem de bu vesileyle AESOB'un 1 Mayıs'ta gerçekleşecek 19. Olağan Genel Kurulu'na üyelerimizi davet etmiş oluyoruz" dedi.
'ANINDA ÇÖZÜM ÜRETİYOR'
ALESO Başkanı Nuri Demir ise, "AESOB olarak bizim çözemediğimiz sorunlarda hemen müdahil olarak çözüm üreten bir başkanımız var. Bu sebeple yönetimim ve kendim adına sayın Adlıhan Dere'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Dere, Demir'e teşekkür plaketi verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.