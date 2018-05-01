AESOB'ta üç Alanyalı

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 19'uncu Olağan Genel Kurulu yapıldı. Mevcut başkan Adlıhan Dere'nin aday olduğu tek listeli genel kurulun divan başkanlığını, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kurulu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken yaptı. Seçimler öncesinde düzenlenen törene, Vali Münir Karaloğlu, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilçe belediye başkanları, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Mustafa Ünal, siyasi parti temsilcileri, oda başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

'EN İYİ HİZMET EDECEK YÖNETİCİLER'

Törenin açılış konuşmasını yapan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya ve ilçelerinde bulunan 75 odanın başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan toplam 598 delegenin oy kullanacağını hatırlatarak, "2022 yılına kadar esnafımıza en iyi hizmeti sunacak olan yöneticileri belirleyeceğiz. Türkiye genelinde 19 ilde seçim yapılırken, Bendevi Palandöken başkanımızın Antalya'ya gelmesi bizleri şereflendirdi. Dünya turizminin başkenti Antalya için atacağımız her adım son derece kıymetlidir. Nüfus bakımından bugün Türkiye'nin 5'inci, esnaf sicil kaydı bakımından Türkiye'nin dördüncü ili olan Antalyamız, son yıllarda hükümetimizden aldığı yatırımlarla önemli bir cazibe merkezi haline gelmiştir" dedi.

'ESNAF BÜYÜRSE ÜLKE GELİŞİR'

Başkan Türel ise, Türkiye’nin 15 senede 3.5 kat büyüdüğünü belirterek, "Eskiden Türkiye'nin kalkınması yüzde 90 devlet yatırımlarıyla olurdu. Şimdi bu terse döndü. Artık yüzde 90 özel sektör büyümesiyle gerçekleşiyor. Demekki esnaf büyürse ülke gelişiyor. Tüccarımız gelişirse ülke büyüyor. Destekler bizim vazifemiz. Biz sözde değil özde esnaf dostu olmaya çalışıyorken olması gerekeni ve gereğini yapıyoruz. Esnafımızla çok güzel bir işbirliğimiz var. Adlıhan Dere başkanımızı tebrik ediyorum. Performansıyla odada birliğin beraberliğin oluşması yönünde ortaya koyduğu gayretle hepimizin takdirini kazandı. Birlik beraberlik olmadan hizmet edebilme şansına sahip olmayız. Esnafa, tüccara rağmen bir iş yapmamız mümkün değildir. O yüzden bu birlik ve beraberliğin esnaf odaları çatısı altında sağlanması esnafımıza katkı sağladı" diye konuştu.

'ESNAF YETERLİ PAYI ALAMIYOR'

Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye olarak esnafımızın gelişmesi için bütün yatırımlarımızı planlıyoruz. Örneğin, Antalya’da en çok şikayet ettiğimiz husus esnafımızın turizm pastasından yeterli payı alamamasıdır. Çünkü turist otele geliyor. Zaten üst düzey gelire sahip olmayan turist otelinde kalıyor. Dışarı çıkmadığı için esnaf bundan yeteri kadar payını alamıyor. Ancak biz Antalya’mızın merkezini esnafımızın bulunduğu caddeleri Şarampol Caddesini, Ali Çetinkaya Caddesi, Kemer’de Liman Caddesi, Alanya’da, Manavgat’ta birçok caddemizi düzenleyerek esnafımızın ticaretinin daha da artmasını sağlamaya çalışıyoruz." Konuşmaların ardından seçime tek listeyle giren mevcut Başkan Adlıhan Dere ve ekibi kürsüye çıkarak kendilerini tanıttı. Dere'nin yönetiminde Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir, Denetim Kurulu'nda Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp, Disiplin Kurulu'nda Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci yer aldı.