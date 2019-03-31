AESOB: İndirim sevindirici

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre vergi indirimlerinin uzatıldığını aktaran Adlıhan Dere, sürenin uzatılmasıyla iç piyasada yaşanacak hareketliliğin esnaf ve sanatkarın yüzünü güldüreceğini söyledi. Adlıhan Dere, KDV ve ÖTV indirim sürelerinin uzatılmasıyla, satışların azalması ihtimali sonucu oluşacak vergi kaybının da önüne geçileceğini ifade ederek, "Mobilya, otomobil, konut, motosiklet, tapu harcı ve ticari araçlarda ÖTV ve KDV indirimlerinin süreleri Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte uzatıldı. Tapu harçlarında yüzde 3'lük oran 31 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Otomobillerdeki ÖTV indirimi 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı ve ticari araçlarda KDV oranı yüzde 1 olarak 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek. Yine motosikletlerdeki 250 cc ve altında bulunanlar için ÖTV'nin sıfırlanması 30 Haziran 2019 tarihine kadar sürecek" dedi. Düğün sezonu yaklaşırken mobilya ve beyaz eşyada uygulanan indirimlerin yeni evleneceklere büyük avantaj sağladığını aktaran Dere, "Konutta KDV'nin yüzde 8 olarak uygulanması da 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek. Evlenecekleri ve evini yenileyecekleri sevindiren en önemli gelişme ise mobilya ve beyaz eşya alanında oldu. Mobilyada yüzde 8 KDV, beyaz eşyada yüzde 0 ÖTV, 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatıldı. Böylece düğün sezonu yaklaşırken hem alışveriş telaşındaki vatandaşlarımız hem de esnaf ve sanatkarımız karşılıklı kazanç sağlamış olacak. Dolayısıyla bu vergi indirimleriyle iç piyasamızda hareketlilik yaşanacak" diye konuştu.