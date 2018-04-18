AESOB heyetini ağırladılar

ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, birliğe bağlı oda ve kooperatif başkanları ile birlikte Gazipaşa’da ziyaretlerde bulundu. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik’i makamında ziyaret eden heyet, Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Şahin ve Gazipaşa S.S. Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Tuncel’i de ziyaret etti. Dere, Gazipaşa’da faaliyet gösteren birliğe bağlı kooperatif ve oda başkanlarını 1 Mayıs’ta Antalya’da gerçekleştirilecek olan AESOB Olağan Genel Kurulu'na davet etti. Dere, Gazipaşa ve Alanya’dan birliğe bağlı oda ve kooperatif başkanlarıyla birlikte Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik’i de makamlarında ziyaret etti.

DERE’YE BAŞARI DİLEDİ

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gazipaşa Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik "Gazipaşa’ya her gelişinde farklı bir Gazipaşa gördüğünü belirten Dere’ye desteklerinden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 1 Mayıs’ta gerçekleştireceği kongrede de kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” dedi.