Adana’dan Beyrut’a gıda ihracatı başladı

ADANA'DA kurulu Güneyliler Gıda Sanayi’nin, Lübnan’ın en büyük gıda şirketlerinden biriyle yaptığı ihracat anlaşması kapsamındaki ilk parti zeytin ve turşu ürünleri Lübnan'a gönderildi.Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, göreve geldiklerinden bu yana ihracata büyük önem verdiklerini ifade ederek, “İhracat yapmak, uzun soluklu bir çalışma. Dolayısıyla Adana Ticaret Odası olarak ilk etapta üyelerimizin ihracata yönelmesi için konunun uzmanlarını Adana’ya getirerek üyelerimize eğitim verdirdik. Eğitimlerde üyelerimize, kendi ürünlerinin ihracatı için pazar araştırması yapmanın yollarını, hedef pazar tespiti ve hedef pazarlardaki potansiyel alıcılara ulaşmak için kullanabilecekleri masa başı pazar araştırması kaynakları, ürünlerini yurt dışına satabilmek için müşteriyi ikna etme yolları, dış ticarette teslimat ve tahsilat süreçleri yönetimi gibi temel konuları öğreterek onları ihracata hazır hale getirdik” diye konuştu.İhracatın nasıl yapıldığını bilmenin tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken Menevşe, “Ardından yeni pazar arayışlarına girdik ve Odamızın önderliğinde kurulan ATAK A.Ş. ile birlikte Adana-Beyrut Ticaret Köprüsü projesiyle Lübnan’a yoğunlaştık. Ticaret heyetlerinin ziyaretleri ve ikili işbirliği görüşmelerinde taraflar ilk temaslarını kurdu, birbirini daha iyi tanıdı ve nihayetinde ticarete başladılar. Bu kapsamda Güneyliler Gıda Sanayi, Adana ile Beyrut yakınlaşmasını ihracata dönüştürmeyi başaran üyelerimiz arasında yer aldı. Bu gelişmenin ihracat yapmak isteyen tüm üyelerimizin motivasyonunu yükselteceğine ve onlara önemli bir örnek oluşturacağına inanıyorum. Önümüzdeki günlerde birçok üyemizin de bu girişimlerimiz vesilesiyle Lübnan’a ihracat yapmasını bekliyorum” dedi.Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Güneyliler Gıda Sanayi ortaklarından Erdinç Güneyli de Lübnan’ın gerek kendi iç piyasası, gerekse Ortadoğu ve Afrika ülkelerine erişim açısından önemli bir pazar olduğunu belirterek, “ATO ile ATAK A.Ş.’nin Lübnan’a odaklanan çalışmalarını başından beri dikkatle izledik ve Adana’daki ikili işbirliği görüşmelerine katıldık. Sonuçta, Lübnan’ın en büyük gıda firmalarından Al Sultan Food ile anlaştık ve ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. Lübnan, Adana için çok önemli bir pazar ve bu proje sayesinde biz de firma olarak önemli bir fırsat yakalamış olduk. Adana’dan Lübnan’a gıda sektöründe başlatmış olduğumuz ihracatın, kısa zamanda başta turizm olmak üzere tüm alanlarda gelişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.