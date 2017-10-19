Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108433
ALTIN
151.426
DOLAR
3.6549
STERLİN
4.8291
EURO
4.3304
Beyin ödemi her yaş için risk!
Beyin ödemi her yaş için...
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Mikro enjeksiyon tartışmalarına uzmanından yanıt
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
Kıl dönmesine ameliyatsız çözüm!
banner468

Adalet Bakanlığından "arabuluculuk" ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanlığından "Arabuluculuk uygulamasında başvuru esnasında herhangi bir başvuru ücreti, harç veya gider avansı alınmadığından, maddi durumu yetersiz olduğundan dolayı dava açmaktan vazgeçen binlerce işçi haklarını almak için arabulucuya başvurabilecektir" açıklamasında bulunuldu

Adalet Bakanlığından "arabuluculuk" ile ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanlığından "Arabuluculuk uygulamasında başvuru esnasında herhangi bir başvuru ücreti, harç veya gider avansı alınmadığından, maddi durumu yetersiz olduğundan dolayı dava açmaktan vazgeçen binlerce işçi haklarını almak için arabulucuya başvurabilecektir" açıklamasında bulunuldu

19 Ekim 2017 Perşembe 18:11
Adalet Bakanlığından "arabuluculuk" ile ilgili flaş açıklama
banner404

ADALET Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında uzlaşma olması halinde işçilerin arabulucuya en az 900 lira vereceğine ilişkin haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberlerin kamuoyunun yanlış bilgilenmesine neden olduğu belirtilen açıklamada, arabuluculuk uygulamasında dava yolundan farklı olarak herhangi bir başvuru ücreti veya harç alınmadığı vurgulandı.

Açıklamada, iş mahkemelerinde taraflardan biri dava açtığında talepte bulunduğu alacak miktarına göre harç ve gider avansı hesaplanarak ilgili taraftan tahsil edildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Arabuluculuk uygulamasında başvuru esnasında herhangi bir başvuru ücreti, harç veya gider avansı alınmadığından, maddi durumu yetersiz olduğundan dolayı dava açmaktan vazgeçen binlerce işçi, haklarını almak için arabulucuya başvurabilecektir. Ayrıca taraflar, arabulucuya başvurduktan sonra anlaşma sağlanamaması durumunda taraflardan herhangi bir ücret istenmemekte, iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır."

Tarafların anlaşması durumunda ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ünün bir taraf, yüzde 3'ünün de karşı tarafça arabuluculuk ücreti olarak ödeneceği bildirildi.

Anlaşma kapsamında söz konusu ücreti taraflardan birinin de tek başına ödeyebileceği aktarılan açıklamada, bunun dışında arabuluculuk hizmeti karşılığında herhangi bir ücretin arabulucu tarafından istenmeyeceği belirtildi.

Arabuluculuk kapsamında uzun süren davalar yerine uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulacağı ifade edilen açıklamada, dava giderleriyle de karşılaşılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan haberde, 'Her anlaşmada arabulucuya işçinin en az 900 TL ödeyeceği' şeklinde yanlış bir algı oluşturulmaktadır. Bu yorumlar kesinlikle doğru değildir." ifadelerine yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıArabuluculukBasın Yayın Organları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güçlü sanayi için 30 madde değiştirilecek
Güçlü sanayi için 30 madde değiştirilecek
Rusya'nın 50 bin ton domates ihracatı açıklamasına Antalya'da tepki
Rusya'nın 50 bin ton domates ihracatı açıklamasına Antalya'da tepki
Otomobilde fiyat artışı kiralamaya yöneltti
Otomobilde fiyat artışı kiralamaya yöneltti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim