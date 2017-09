TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “5-10 sene sonra artık dünya açlıkla boğuşmaya çalışacak. Açlık tehlikesi var” dedi. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Çankırı Ziraat Odası'na ziyarette bulundu. Bayraktar, ziyarette yaptığı konuşmada, “Çiftçi zor şartlarda üretim yapıyor. Ancak bunu bazı kesimler tarafından çok iyi anlaşılmadığını görüyoruz ve bundan üzüntü duyuyoruz. Doğrusu biz bir reel sektörüz. Yani, sanayici de kapalı ve korunaklı alanlarda üretim yapıyor ama biz de açık fabrikalarda üretim yapıyoruz. Bir farkımız yok, biz de bir reel sektörüz, zaman zaman kuraklık, zaman zaman sel felaketleri, arkasından zaman zaman dolu ve don gibi, hatta hortum gibi doğal afetlere maruz kalmak suretiyle üretim yapıyoruz. Ancak bütün bu şartlara rağmen ciddi de bir yapısal sorunlarımız var” diye konuştu.

'BORÇLARI YAPILANDIRMAK LAZIM'

Ülke genelinde bir kuraklık olduğunu ifade eden Bayraktar, “Ülkemizde bir kuraklık yaşadık. Bir taraftan kuraklık bir taraftan da fiyatlar üreticimizi ezdi. Bakanımızla da konuştuk, o da makul karşıladı. Ne yapmak lazım? Bu borçları sıfır faizle yapılandırmak lazım” ifadelerini kullandı. Bayraktar, dünyanın açlıkla boğuşacağını dile getirerek, “Bakın 5-10 sene sonra artık dünya açlıkla boğuşmaya çalışacak. Açlık tehlikesi var. İşte küresel ısınma bizi vurdu değil mi? Siz zannediyor musunuz ki bu sene vurdu, önümüzdeki sene bu ülkede hiçbir şey olmayacak. Hayır, artık bu ülkede değişik bölgelerde bu doğal afetleri yaşayacağız. Bu iklim değişikliği sadece bizi değil dünyayı da vurmaya başladı. Bu arzı yavaşlatıyor. Her üretim alanında. Bunun yanında artık Çin gibi gelişmekte olan ülkeler pirinç yemiyor. Et yiyor, süt içiyor. Et ve süt demek ot demektir. Bir talep oluşturuyor mu? Dünya nüfusu 2050 yılında 9,5 milyarı geçecek ve Türkiye de 90 milyonu geçecek. Bunlar bir talep meydana getirmeyecek mi? Böyle bir konjonktürde gıda fiyatlarını tutabilir misiniz? Tutamazsınız. Bizim üreticimizi tarımda tutmamız, üreticimizin önünü açmamız, yapısal sorunlarını bitirmemiz lazım. Muhakkak surette aile işletmelerini ayakta tutmamız lazım. Türkiye’nin geleceği buna bağlı. Büyük işletmeler Türkiye’de kuruluyor ama bunlar olaya tamamen ekonomik faaliyet olarak bakıyor. Ama çiftçilerimiz 'Yavruyu, hayvanı satarım ama yine de üretime devam ederim' diyor” dedi.

'FİYATLARIN YUKARI ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUZ'

Süt fiyatlarının 1 TL civarında olduğunu belirten Bayraktar, “Sanayicileri biz desteklerken onları niye desteklemiyorsunuz? Niye kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz? Üretici üretmezse sen neyi işleyeceksin? Nerede bulacaksın sütü? 2,5 yıldır aşağı yukarı aynı fiyatlarda gidiyoruz. Biz büyük mücadele verdik. Et ve Süt Kurumu'nun kurulmasını sağladık. Eğer bu kurum olmasın bugün süt 70-80 kuruş ve bir tane hayvan kalmaz ahırlarda. Bir an evvel fiyatların yukarı çekilmesini istiyoruz” açıklamasında bulundu.