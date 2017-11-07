Açlık sınırı açıklandı: İşte o rakam...

MEMUR-Sen Ekim ayı açlık-yoksulluk araştırmasına göre Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin bin 717 TL olan açlık sınırı bin 753 TL’ye ulaştı. 4 bin 847 TL olan yoksulluk sınırı ise 4 bin 928 TL’ye yükseldi.

GIDA ÜRÜNLERİNDE YÜZDE 2 ARTIŞ

Yapılan araştırmaya göre ekim ayında eylül ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,05’lik bir artış yaşandı. Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 32,15 artışla kabak, yüzde 27,04 artışla çarliston biber, yüzde 23,51 artışla salatalık, yüzde 18,88 artışla patlıcan, yüzde 14,10 artışla taze fasulye gibi gıda ürünlerinde oldu. En çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 25,59 azalışla limon, yüzde 11,01 azalışla elma, yüzde 7,85 azalışla hazır kahve, yüzde 6,21 azalışla havuç, yüzde 4,52 azalışla muz madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise ekim ayında eylül ayına göre ortalama değişim yüzde 0,05’lik bir artış yaşandı.

GİYİM ARTTI, EĞİTİM DÜŞTÜ

Ekim ayında eylül ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 12,34’lük bir artış oldu. Giyim madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan yüzde 37,92 artışla kadın hırkası, yüzde 36,24 artışla kadın kazağı, yüzde 34,24 artışla anorak tipi erkek kabanı madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında eylül ayına göre madde fiyatlarında düşüş olmadı. Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,58’lik bir düşüş yaşandı. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 0,40’lık bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Eylül ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 4,75 artışla elektrikli saç bakım aletleri olduğu tespit edildi.