açlık sınırı açıklandı

MEMUR-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Eylül ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1.717 TL, yoksulluk sınırı ise 4 bin 847 TL olarak tespit edildi. Yapılan araştırmaya göre Eylül ayında Ağustos ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,49’luk bir artış yaşandı. Eylül ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 14,75 artışla yeşil soğan, yüzde 9,95 artışla karpuz, yüzde 9,41 artışla sivri biber, yüzde 9,02 artışla patlıcan, en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 14,60 azalışla elma, yüzde 13,42 azalışla balık, yüzde 13,15 azalışla üzüm, yüzde 8,80 azalışla şeftali, yüzde 8,78 azalışla erik madde fiyatlarında yaşandı. Aydınlanma madde fiyatında ise Eylül ayında Ağustos ayına göre herhangi bir değişim gözlemlenmedi.

GİYİM VE ULAŞIMDA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında Ağustos ayına göre giyim fiyatlarında ise ortalama yüzde 1,16’lık bir artış gözlendi. Giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimler yüzde 8,62 artışla çocuk sweatshirtü, yüzde 4,87 artışla kadın ceketi, yüzde 4,84 artışla kadın eşofmanı madde fiyatlarında oldu. Bununla birlikte giyim madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 5,49 azalışla kadın tişörtü, yüzde 5,39 azalışla erkek tişörtü, yüzde 4,96 azalışla terlik madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

ISINMA VE BARINMADA ARTIŞ YAŞANDI

Eylül ayında Ağustos ayına göre ısınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 1,23’lük bir artış gözlenirken, Eylül ayında Ağustos ayına göre barınma madde fiyatlarında ortalama yüzde 0,94’lük bir artış oldu. Eylül ayında Ağustos ayına göre sağlık madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,65’lik bir artış olarak gözlenirken, en göze çarpan değişimin yüzde 3,04 artışla derece madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte sağlık madde fiyatlarında Ağustos ayına göre herhangi bir düşüş gözlemlenmedi. Ulaşım madde fiyatlarında yüzde 0,90’lık bir artış olduğu belirlendi. Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 9,6 artışla servis ücreti fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte ulaşım madde fiyatlarında yüzde 2,41 azalışla araba kiralama ücreti madde fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

CEP TELEFONU GÖRÜŞME ÜCRETİ ARTTI

Eylül ayında Ağustos ayına göre haberleşme madde fiyatlarında ortalama değişim yüzde 0,56’lık bir artış olarak yansıdı. Haberleşme madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,59 artışla cep telefonu görüşme ücreti madde fiyatında olduğu gözlendi. Bununla birlikte haberleşme madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 0,48 azalışla telefon ekipmanları madde fiyatında düşüş gözlemlendi.

ANAOKULU VE GAZETEDE ARTIŞ YAŞANDI

Eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 0,41’lik bir artış oldu. Eğitim-kültür madde fiyatlarında Ağustos ayına göre değişimin yüzde 11,12 artışla anaokulu ücreti, yüzde 5,36 artışla gazeteler madde fiyatlarında olduğu gözlendi. Bununla birlikte eğitim-kültür madde yüzde 27,46 azalışla yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 10,42 azalışla yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar madde fiyatlarında düşüş olduğu tespit edildi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında yüzde 1,20’lik bir artış gözlendi. Kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimin yüzde 3,32 artışla sabun madde fiyatlarında olduğu tespit edildi. Bununla birlikte kişisel temizlik ve bakım madde fiyatlarında Ağustos ayına göre yüzde 0,29 azalışla tıraş malzemeleri madde fiyatında düşüş gözlemlendi. Çevre ve su madde fiyatlarında yüzde 0,55’lik bir artış yaşandı. Çevre ve su madde fiyatlarında Ağustos ayına göre en göze çarpan değişimlerin yüzde 1,15 artışla badana ve boya malzemeleri; 0,44 azalışla yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta madde fiyatlarında olduğu gözlendi.