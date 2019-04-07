Açlık sınırı 2 bin 550 liraya ulaştı

BİRLEŞİK Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da yoksunluk hissi duymadan karşılayabilmesi için yapması gereken gıda dışındaki harcamaları esas alarak hesapladığı yoksulluk sınırı araştırmasının Mart ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, yoksulluk sınırı ise martta yüzde 1,1 oranında artarak 8 bin 877 lira oldu. Yoksulluk sınırında son bir yılda ise yüzde 19,6 oranında artış gözlendi.

YOKSULLUK SINIRINDA İSE YÜZDE 2,25 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI

Açıklamaya göre, “Açlık sınırı Mart'ta bir önceki aya göre 59 lira daha artarak 2 bin 550,8 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 36 liralık artışla 6 bin 326 lira düzeyine yükseldi. Gıda ve gıda dışı ihtiyaçların insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekilmeden karşılanabilmesi için gereken toplam harcama tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 95 liralık artışla 8 bin 877 liraya yükseldi. Mart'ta açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 2,4, artarken gıda dışı harcamalarda yüzde 0,57, yoksulluk sınırında da yüzde 1,1 oranında artış yaşandı. Bu yılın ilk üç aylık döneminde ise açlık sınırı yüzde 8,3 artarken, gıda dışı harcamalar değişmedi, yoksulluk sınırında ise yüzde 2,25 oranında artış yaşandı. Mart sonu itibariyle son bir yılda ise açlık sınırı yüzde 27,2, mutfak dışı harcamalar yüzde 16,8 yoksulluk sınırı da yüzde 19,6 oranında artış gösterdi.

GIDA HARCAMALARI

Dört kişilik bir ailenin gıda yoksulluğu sınırının Mart ayında 2 bin 550,8 liraya yükseldiği belirtilirken, Bunlardan belirleyici olanlarının et, taze meyve, patates, yağ, şeker, süt-yoğurt gibi gıda kalemlerinde yaşanan artışlar olduğu vurgulandı.

TAZE SEBZE HARCAMALARI İSE 231,4 LİRAYA GERİLEDİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlenen fiyatları göre Mart'ta et (kırmızı et, tavuk ve balık) için yapılması gereken harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 3,09 oranında artarak 681,6 liraya çıktı. Yumurta harcamaları değişmedi ve 49,4 lirada kaldı. Kuru bakliyat harcamaları yüzde 2,32 oranında azalarak ve 67,5 liraya indi. Martta süt-yoğurt harcamaları yüzde 1,14 oranında artarak 398,9 lira olurken, peynir harcamaları yüzde 1,49 azalışla 105,8 lira oldu.Patates harcamaları yüzde 19,3 artarak 92,8 liraya çıktı, kuru soğan harcamaları yüzde 1,06 artarak 47,6 lira oldu.Mart ayında, taze meyve harcamaları yüzde 22,31 oranında yükselerek 228,1 liraya yükselirken, yüzde 8,9 oranında azalan taze sebze harcamaları ise 231,4 liraya geriledi.” Ekmek harcamalarının yüzde 0,19 artışla 262,9 liraya yükseldiği Mart ayında, pirinç-bulgur harcamaları değişmeyerek 76,5 lirada, un harcamaları da 35 lirada kaldı. Makarna-şehriye harcamaları yüzde 2,36 oranında artarak 30,4 lira oldu. Katı ve sıvı yağlar için yapılan harcamalar yüzde 4,12 oranında artarak 48 lira, şeker harcamaları yüzde 7,96 oranında artarak 33,9 lira oldu. Bal-reçel ve benzeri maddelere yönelik harcamaların yüzde 0,18 artarak 112,3 liraya çıktığı mart ayında zeytin harcamaları ise yüzde 5,07 azalarak 48,7 liraya indi. Hesaplamalar, çalışan yetişkin bir erkek için günlük 3.500, yetişkin bir kadın için 2.800, çocuk için 2.100 kalori, bir genç için de 3.780 kalori gereksinimi dikkate alınarak yapıldı. Buna göre martta açlık sınırı yetişkin bir erkek için 733 lira, yetişkin bir kadın için 586 lira, çocuk için 440 lira ve genç için de 792 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Diğer açlık ve yoksulluk sınırı araştırmalarından farklı olarak, yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı harcamaların fiyat artışları da esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Mart ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,57 oranında artış kaydederek 6 bin 326 liraya çıktı.

Martta giyim ve ayakkabı harcamaları 504,3 liraya, barınma (kira dahil) harcamaları bin 195 liraya, ev eşyası harcamaları 705 liraya, sağlık harcamaları 220 liraya, ulaştırma harcamaları bin 389 liraya yükseldi. Haberleşme harcamaları 280 liraya indi, eğlence ve kültür harcamaları 298 lira, eğitim harcamaları 206 liraya çıkarken, lokanta ve otel harcamaları 674 lira, diğer mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar 464 lira, alkollü içki ve sigara harcamaları ise 380 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar, bu yılın ilk üç ayında değişmezken, son bir yıllık dönemde yüzde 16,8 oranında arttı. Gıda dışı harcamalar bir yıl önce (Mart 2018) 5 bin 418 olarak gerçekleşmişti.

YOKSULLUK SINIRI

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmesi için yapması gereken zorunlu gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08 oranında artarak 8 bin 782 liradan 8 bin 877 liraya yükseldi.Yoksulluk sınırında, bu yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 2,25, son bir yıllık dönemde ise 19,58 oranında artış yaşandı. Yoksulluk sınırı Mart 2018'de 7 bin 424 lira olarak gerçekleşmişti.