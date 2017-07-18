Açık havada sinema Akasya Park'ta

DÖNEMİNİN en popüler ve ilgi gören filmlerinden bir seçki hazırlayan Akasya, yaz gecelerini renklendirecek film gösterimlerine başlıyor. Gösterimlerin açılışı vizyoner yazaryönetmen James Mangold tarafından, şimdiye kadar yaratılan en büyük çizgi roman kahramanlarından birinin sinema destanındaki tamamlayıcı bölümü olarak Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Logan Wolverine ile yapılacak. Hugh Jackman’ın başrolünü üstlendiği film 21 Temmuz Cuma gecesi saat 21.00’da gösterilecek.
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