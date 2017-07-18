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Açık havada sinema Akasya Park'ta

Yazın tadını çıkarmak isteyenler için açık havada sinema keyfi başlıyor. Akasya Park'ta gerçekleşecek açık hava sinema film gösterimlerinin açılışı 21 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’da Logan Wolverine ile yapılacak

Açık havada sinema Akasya Park'ta

Yazın tadını çıkarmak isteyenler için açık havada sinema keyfi başlıyor. Akasya Park'ta gerçekleşecek açık hava sinema film gösterimlerinin açılışı 21 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00’da Logan Wolverine ile yapılacak

18 Temmuz 2017 Salı 09:49
Açık havada sinema Akasya Park'ta
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DÖNEMİNİN  en popüler ve ilgi gören filmlerinden bir seçki hazırlayan Akasya, yaz gecelerini renklendirecek film gösterimlerine başlıyor. Gösterimlerin açılışı vizyoner yazaryönetmen James Mangold tarafından, şimdiye kadar yaratılan en büyük çizgi roman kahramanlarından birinin sinema destanındaki tamamlayıcı bölümü olarak Akademi Ödülü’ne aday gösterilen Logan Wolverine ile yapılacak. Hugh Jackman’ın başrolünü üstlendiği film 21 Temmuz Cuma gecesi saat 21.00’da gösterilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Logan WolverineAkasya ParkAçık Hava Sineması
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