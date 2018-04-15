Acentaları 'Uçuran' destek

BAKANLIK tarafından Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine verilen uçak desteği sektöre cansuyu oldu. Turizm sektörünün dünyadaki rekabet gücünün korunması amacıyla ilk kez 2015'te Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna'dan tarifesiz uçak seferleri ile 1 Nisan-31 Mayıs ile 15 Eylül-30 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya, Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP), Muğla-Dalaman, Muğla-Milas-Bodrum ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarına iniş yapan turistik uçaklara sefer başına 6 bin dolar destek sağlandı.

EN AZ 150 YOLCU GETİRİLMESİ ŞART

Ödeme işlemleri Ekonomi Bakanlığınca gerçekleştirilen uygulamada bu kapsamda, 2015'te 18 seyahat acentesine toplam 84 milyon 346 bin lira ödeme yapıldı. 2016'da 561 milyon 871 bin 697 lira destek verildi. Türkiye'ye turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine 2016 yılında verilen destek, tüm ülkeleri kapsayacak şekilde genişletildi. Bu dönemde dünyanın herhangi bir noktasından 1 Nisan-31 Aralık 2016 tarihleri arasında GZP, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz, İzmir Adnan Menderes ve Kütahya Zafer havalimanlarına tarifesiz uçak seferleri ile iniş yapan turistik uçaklara sefer başına 6 bin dolar destek sağlandı. Destek, 1 Haziran-31 Aralık 2016 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçuşlarda en az 150 yolcu getirilmesi halinde 7 bin 800 dolar olarak uygulandı. Acentelere ödeme işlemleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılırken, 89 seyahat acentesine yapılan toplam ödeme miktarı, 561 milyon 871 bin 697 lira oldu.

YENİ HAVALİMANLARI EKLENDİ

Bakanlar Kurulunca, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında desteğin devamı ve kapsamına yeni havalimanlarının eklenmesi kararı alındı. Bu çerçevede var olan havalimanlarına Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Erzurum, Konya ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanları da eklendi. 6 bin dolar olarak uygulanan bu desteğin de 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz uçuşlarda en az 150 yolcu getirilmesi halinde 7 bin 800 dolara yükseltilmesi kararlaştırıldı. 2017 yılı destekleme uygulaması amacıyla 2018 yılı bütçesine 800 milyon lira ödenek koyan Bakanlık, seyahat acentelerine Ocak-Mayıs 2017 dönemine ilişkin 140 milyon lira ödeme sağladı. Bu kapsamda 2015'ten itibaren verilen desteklerin toplam miktarı son üç yılda, 786 milyon 217 bin 697 lirayı buldu.

DESTEK 12 AY BOYUNCA VERİLECEK

A Grubu seyahat acenteleri için mart ayında alınan kararla birlikte ilk kez yılın 12 ayına yayılacak şekilde ve 9 bin dolara kadar ulaşan desteklerin verilmesi kararı alındı. Bakanlık bu kapsamda, dünyanın herhangi bir noktasından 01 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya, GZP, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz (charter) uçak seferleriyle turist grubu getiren seyahat acentalarına destek verecek.

HEDEF PAZARLARA YÜZDE 20 EK DESTEK

Destekler, ocak, şubat, kasım, aralık aylarında 9 bin dolar, mart, nisan, mayıs aylarında 6 bin dolar, haziran ve ekimde 3 bin dolar, eylülde ise bin 500 dolar olarak sağlanacak. 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip olup en az 150 yolcusu bulunan uçaklara destek ise yüzde 30 oranında artırılacak. Ayrıca hedef pazarlar olarak belirlenen Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çin, Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya ve Güney Kore'den kalkan uçaklara destek miktarı yüzde 20 arttırımlı uygulanacak.