ABD'nin "Yaptırımlar kalkabilir" sinyali sonrası dolar dibe vurdu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararı yakında vereceğiz." açıklamasının ardından dolardaki düşüş hızlanarak 5,62 seviyeleri görüldü

ABD'nin "Yaptırımlar kalkabilir" sinyali sonrası dolar dibe vurdu
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ABD'li Rahip Brunson'un tahliye kararı sonrasında ABD'den gelen açıklamalarla düşüşe geçerek 10 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 5,66 seviyesine inen dolar ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları sonrasında yeniden düşüşe geçmeye başladı.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO'DAN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelerek önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo akşam saatlerinde Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin kararı yakında vereceğiz açıklamasında bulundu.

POMPEO'NUN AÇIKLAMALARI SONRASI DOLAR 6,62'YE KADAR GERİLEDİ

Pompeo'nun açıklamaları ile dolardaki düşüş dalgası da hızlandı. Dolar açıklamanın ardından 17:30'da 5,62 seviyesini gördü. Aynı dakikalarda euro ise 6,49 seviyelerine gevşedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 18:26
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