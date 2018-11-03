ABD yaptırımlarının kalkmasıyla dövizler yüzde 1.0’den fazla düştü

ABD Hazine Bakanlığı, iki Türk bakan hakkında uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırım uygulanmaya başlanmıştı.



Yaptırımlar uyarınca iki bakanın ABD'deki mal varlıkları dondurulmuş ve ABD vatandaşlarının iki bakanla herhangi bir iş yapması yasaklanmıştı.



Gelişmeler etkisiyle;



BIST Bankacılık Endeksi yüzde 2.98 artışla 117 bin 223 puana yükseldi.



Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.74, iki yıllık gösterge tahvilin faizi de yüzde 3.38 düştü ve sırasıyla yüzde 19.73 ve yüzde 23.42 ye geriledi.



- dolar en düşük 5.4353 lira ve en yüksek 5.5288 lirayı gördükten sonra 5.44 - 5.45 lira aralığında,



- euro en düşük 6.2090 lira ve en yüksek 6.3124 lirayı gördükten sonra 6.21 - 6.22 lira aralığında,



- sterlin en düşük7.0660 lira ve en yüksek 7.1905 lirayı gördükten sonra 7.07 - 7.08 lira aralığında hareket ediyor.