Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103816
ALTIN
151.566
DOLAR
3.6613
STERLİN
4.8431
EURO
4.3367
12 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
12 Ekim 2017 Alanya -...
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişine dikkat!
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
Aldatıldığınızı gösteren 10 işaret
banner468

ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti

Bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 52 dolar, gelecek sene ise 54 dolar olması bekleniyor. Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının bu sene 49,5 dolar, gelecek yıl 50,5 dolar olması öngörülüyor. Dünya genelinde petrol üretimi tahmini bu sene için günlük ortalama 98 milyon varile indirildi

ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti

Bu yıl Brent tipi petrolün varil fiyatının ortalama 52 dolar, gelecek sene ise 54 dolar olması bekleniyor. Batı Teksas türü petrolün varil fiyatının bu sene 49,5 dolar, gelecek yıl 50,5 dolar olması öngörülüyor. Dünya genelinde petrol üretimi tahmini bu sene için günlük ortalama 98 milyon varile indirildi

11 Ekim 2017 Çarşamba 20:52
ABD petrol fiyatları tahminini yükseltti
banner404

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve  gelecek seneye yönelik petrol fiyatları tahminlerini yükselttiğini duyurdu. 
 
EIA'nın ekim ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı.
 
Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham  petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 52 dolar, gelecek sene 54 dolar  seviyesinde olmasının beklendiği belirtildi.
 
Böylece, Brent tipi petrol türünün fiyatı, EIA'nın eylül ayı Kısa  Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre varil başına 2 dolar yukarı çekilmiş  oldu.
 
ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama fiyatı ekim  raporunda, bir önceki ayın raporuna göre, varil başına 0,5 dolar yukarı çekildi.
 
Raporda, WTI türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 49,5  dolar, gelecek sene 50,5 dolar seviyesinde bulunmasının tahmin edildiği  kaydedildi.
 
Fiyat revizyonlarıyla ilgili küresel petrol stoklarının azalmaya devam  ettiğine dikkati çekilen raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC)  üretim kesintisini sürdürdüğü de vurgulandı.
 
Raporda, söz konusu nedenlerden dolayı 1 Eylül-5 Ekim tarihleri  arasında Brent türü petrolün varil fiyatının 4,25 dolar, WTI tipi petrolün varil  fiyatının da 3,5 dolar arttığı bilgisine yer verildi.
 
Bu yıla dair petrol üretim tahmini aşağı çekildi
 
EIA ayrıca, ABD'nin bu yıla dair ham petrol üretim tahmininin aşağı  doğru revize edildiğini duyurdu.
 
Buna göre, eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin bu  yılki ham petrol üretimi günlük ortalama 9,3 milyon varil olarak tahmin  edilirken, bu ayki raporda söz konusu üretim öngörüsünün günlük ortalama 9,2  milyon varile düşürüldüğü kaydedildi.
 
Gelecek seneye dair günlük ortalama ham petrol üretim beklentisinin  ise 9,8 milyon varilden 9,9 milyon varile yükseltildiği bildirildi.
 
Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon, geçen  ay ise günlük ortalama 9,3 milyon varil olmuştu.
 
Küresel petrol üretim öngörüleri revize edildi
 
Küresel petrol üretimine ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya  genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu yıl ve gelecek sene için aşağı çekti.
 
Buna göre, küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 98,3  milyon varil yerine 98 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100,3  milyon varil yerine 100 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.
 
EIA, bu yıl ve gelecek seneye dair küresel petrol tüketimi  tahminlerini ise sabit tuttu.
 
Böylece, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük ortalama 98,3 milyon  varil, gelecek sene de günlük ortalama 99,5 milyon varil olması öngörülüyor.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ABD Petrol Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
İnternet alışverişinde yüzde 49’luk hayal kırıklığı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ocakta 212 lira zam geliyor
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Ocakta 212 lira zam geliyor
Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde
Cari açık rakamları belli oldu! 2017'nin en düşük seviyesinde

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim