ABD'nin yaptırımları dolarda ters tepti! Kurda büyük düşüş yaşanıyor

DÜN ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Twitter üzerinde Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor açıklamasıyla kur 5,93 seviyesine kadar çıkarak son 1,5 ayın zirvesini görmüştü. ABD Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar açıkladı. Çelik tarifelerinin yüzde 50'ye kadar artırılacağı, 3 bakan ve 2 bakanlığın da yaptırım listesine alındığı duyurdu. Dolar/TLyaptırımların açıklanmasının ardından bu sabah 5,90'ın altına gevşedi, kur 5,86'ya kadar geriledi. Yaptırımların düşük tonda olması nedeniyle kurun sert tepki vermediği belirtiliyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,9 azalışla 6,48'den, sterlin/TL yüzde 0,6 değer kaybıyla 7,42'den satılıyor.Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,90'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,76 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI NELER?

ABD Maliye Bakanlığı, ABD yönetiminin Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa Suriye'deki askeri operasyondan dolayı yaptırım getirdiğini açıkladı.ABD Başkanı Trump, "Çelik gümrük vergileri yeniden Mayıs ayından önceki düzeye yüzde 50'ye çıkarılacak. Türkiye ile Ticaret Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakereleri derhal sonlandırılacak" dedi.