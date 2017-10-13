ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,7 milyon varil azaldı.



ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,7 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 462,2 milyon varile gerilediğini açıkladı.



Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta ham petrol stokları 6 milyon varil gerilemişti.



Böylece, ABD'nin ticari ham petrol stokları 3 hafta üst üste düşüş kaydetti.



Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 672,4 milyon varile geriledi.



ABD'nin haftalık benzin stokları ise 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) ARTarak 221,4 milyon varile yükseldi.



Veriye ilişkin piyasa beklentisi 0,5 milyon varil azalış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 1,6 milyon varil artış göstermişti.



Ham petrol üretimi düştü



Bu dönemde, ülkenin ham petrol üretimi ise bir önceki haftaya göre günlük ortalama 81 bin varil azalarak 9,48 milyon varile düştü.



Böylece, ABD'nin ham petrol üretimi 4 hafta art arda yükseliş göstermesinin ardından ilk defa düşüş kaydetmiş oldu.



Ülkenin ham petrol ihracatı da, söz konusu hafta, bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 714 bin varil azalışla 1,27 milyon varile gerilerken, ham petrol ithalatı ise günlük ortalama 403 bin varil artışla 7,62 milyon varile yükseldi.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş görülmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları yükselişe geçti.



ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 50,61 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 56,23 dolara kadar yükseldi.