ABD'nin başı dertte! Ülke tarihinde böylesi ilk kez yaşanıyor

ABD Hazine Bakanlığının hazırladığı rapora göre, ABD'nin toplam finansal yükü güçlü ekonomiye rağmen büyümeye devam ediyor. Toplam kamu borcu 11 Şubat itibariyle ABD tarihinde ilk kez 22 trilyon dolar seviyesini geçti.

HIZLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR

Borç rakamı, Trump'ın Aralık 2017'deki 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimini, iç ve askeri programlara yapılan harcamaları artırmak için geçen yıl Kongre tarafından yapılan hareketlerin ardından hızlı bir şekilde artıyor.

TRUMP 2,06 TRİLYON DOLAR ARTIRDI

Bakanlığın hazırladığı rapor toplam kamu borcunun 22,01 trilyon dolar olduğunu gösterdi. Donald Trump, 20 Ocak 2017'de göreve geldiğinde borç miktarı 19,95 trilyon dolardı. Borcun 16,2 trilyon doları Hazine'ye ait olurken 5,8 trilyonu hükümetler arası borçlardan oluşuyor.