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ABD ile Türkiye arasında imzalandı!

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) ABD'deki resmi temsilcisi Zenith Quest Corparation (ZQC)/ ZNT Global ile Will-Burt (WB) firması arasında kablolu drone alım anlaşması imzalandı

EKONOMİ 08.10.2019, 20:36
ABD ile Türkiye arasında imzalandı!
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ZQC'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma kapsamında ZQC/ZNT  Global iştiraki Robonik Mekatronik AŞ tarafından Türkiye'de üretilen kablolu  drone ABD'de ZQC tesislerinde satışa hazır getirilecek ve WB firmasınca yangın  söndürme araçları ve acil durum ortam aydınlatması başta olmak üzere ticari,  güvenlik, sınır güvenliği ve askeri alanlarda pazarlanacak.
Anlaşma kapsamında 3 yıl içinde   65 milyon dolarlık satış  öngörülüyor. İlk teslimat bu yılın aralık ayında yapılacak. Bu anlaşma ile 12  yıllık tecrübeye sahip Robonik tarafından üretilen kablolu drone çözümlerinin  başarısı uluslararası alanda tescillendi.
 
Kablolu drone teknolojisinin çok farklı sektörde kullanım alanı  bulunuyor. Bu sayede sınırsız havada kalma özelliği ve geniş faydalı yük  seçenekleriyle sınır karakolları, operasyonlar, miting ve konser gibi  organizasyonlarda geniş alan gözetlemesi yapabiliyor.
 
Söz konusu ürünün, sabit uygulamaların dışında kara ve deniz  araçlarına entegre olması, bu sayede birçok farklı uygulama alanı için yenilikçi  çözümler sunması bekleniyor.
 
Ürün, kolay ve hızlı mevzilenme, güvenli ve sinyal boğuculardan  bağımsız iletişim, hareketli araçlara entegre edilebilen modüler mimari, akıllı  araç takip sistemi, otonom kalkış ve iniş, acil durumlar için yedek batarya  sistemi, gerekli durumlarda kablosuz uçuş yeteneği, kablo üzerinden veri  aktarımı, faydalı yük seçenekleri, su ve toz geçirmez mimari ile zorlu koşullarda  operasyon yeteneği ve 150 metreye kadar kablo mesafesi gibi yenilikçi özellikleri  ile hem askeri, hem endüstiyel kalite standartlarına uygun şekilde tasarlandı ve  geliştirildi.

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