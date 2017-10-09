Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
100825
ALTIN
152.950
DOLAR
3.7074
STERLİN
4.8730
EURO
4.3541
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3...
banner468

ABD gerilimi altını da vurdu! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altın, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ardından haftaya yükselişle başlayarak 155,7 TL ile tarihi zirveye çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını bin 20 liradan satılıyor

ABD gerilimi altını da vurdu! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altın, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin ardından haftaya yükselişle başlayarak 155,7 TL ile tarihi zirveye çıktı. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını bin 20 liradan satılıyor

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:27
ABD gerilimi altını da vurdu! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
banner404

ALTININ gram fiyatı,  Türkiye ile  ABD arasındaki diplomatik gelişmelerin ardından haftaya hızlı yükselişle başlayarak 155,7 lira ile tarihi zirvesine çıktı.  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 250, Cumhuriyet altını bin 20 liradan satılıyor.

ÇEYREK 250 LİRA, CUMHURİYET BİN 20 LİRA

Spot altının ons fiyatı seans başında 29 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.5 artışla 1,282.39 dolarda bulunuyor.  ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.8 artışla 1,284.80 dolara yükseldi.

Altının gram fiyatı yüzde 3 yükselişle 152 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 4 yükselişle 250 liradan, Cumhuriyet altını ise bin 20 liradan alıcı gördü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriWashington BüyükelçiliğiTürkiye CumhuriyetiKapalıçarşıWashington
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa haftaya düşüşle başladı
İstifa edene tazminat
İstifa edene tazminat
Vize kararı kimleri etkileyecek?
Vize kararı kimleri etkileyecek?

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim