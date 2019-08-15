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ABD borsaları 2019'un en kötü gününü yaşadı

Almanya ve Çin'den gelen veriler, resesyon endişesini besledi

EKONOMİ 15.08.2019, 00:52 Enes Subaşı
ABD borsaları 2019'un en kötü gününü yaşadı
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ABD’de 10 yıllık devlet tahvillerinin faizinin 2 yıllıkların altına düşmesi ve 30 yıllık tahvillerin faizinin de rekor seviyede gerilemesinin ardından Dow Jones endeksi 800 puan düştü. Yaklaşık yüzde 3.1’le bu yılın en büyük kaybını yaşayan Dow Jones’u yüzde 3’le Nasdaq (COMP) ve yüzde 2.9’la S&P 500 (SPX) takip etti. Çarşamba, ABD hisseleri için 2019’un en kötü günü oldu.

CNN Business’ın ‘Fear and Greed’ (Korku ve Hırs) Endeksi yatırımcıların yüksek korku içinde olduğunu gösterirken; piyasalardaki korkunun derecesini ölçen VIX volatilite endeksi de yüzde 27’ye çıktı.

#ABD borsaları
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