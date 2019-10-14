ABD Başkanı Trump Türkiye’ye yaptırımları açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye'deki Eylemlerine Dair Açıklama" adlı bir açıklama paylaştı
EKONOMİ 14.10.2019, 23:21
Bu açıklamada "Yakında Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım" dedi ve ekledi:
"Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayından önceki gibi yüzde 50'ye çıkarılacak.
"ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduruacak."
Trump, imzalayacağı başkanlık kararnamesinin ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesleri engelleyen, yerinden edilen insanların evine dönmesine izin vermeyen, mültecileri zorla evine gönderen veya Suriye'de huzur, güvenlik ve istikrarı tehdit eden herkese çok güçlü ek yaptırımlar getireceğini söyledi.
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