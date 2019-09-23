banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

AB otomotiv sektöründen Brexit uyarısı

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren otomotiv sektörü temsilcileri, anlaşmasız Brexit'in yıkıcı sonuçları olacağını bildirdi

EKONOMİ 23.09.2019, 17:06 23.09.2019, 17:11
AB otomotiv sektöründen Brexit uyarısı
banner404

AVRUPA Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Otomotiv Yan  Sanayicileri Derneği (CLEPA) ve 21 sektör kuruluşu, İngiltere'nin AB'den  ayrılması Brexit sürecine ilişkin ortak açıklama yayınladı.  Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız biçimde ayrılmasının  otomotiv sektörü açısından "yıkıcı sonuçları" olacağına işaret edilerek, bu  durumun önlenmesi gerektiği belirtildi.
AB otomotiv endüstrisinin yılda 19,1 milyon araç üreten ve 13,8 milyon  kişiye istihdam sağlayan geniş bir sektör olduğu anımsatılan açıklamada,  "İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılması, ticaret koşullarında sismik bir  kaymaya neden olacak ve milyarlarca avroluk  gümrük vergileri her iki tarafta  tüketici tercihlerini tehdit edecek." ifadeleri kullanıldı.
 
  Açıklamada, AB ve İngiltere arasında vergisiz ticaretin sona ermesinin  otomobil sektörü faaliyetlerine zarar vereceği hatırlatılarak, İngiltere'de  otomotiv sektöründe üretimin durmasının dakikalık maliyetinin 54 bin 700 avro  olacağı kaydedildi.
 
  AB ve İngiltere arasındaki otomobil ticaretine Dünya Ticaret Örgütü  (DTÖ) kurallarına uygun seviyede gümrük vergileri uygulanmasının 5,7 milyar  avroluk ilave maliyeti olacağına dikkat çekilen açıklamada, İngiltere'nin AB'den  düzenli olarak ayrılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği  belirtildi.
    
 Brexit süreci
 
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla  AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez  oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız  ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için  İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur  bırakan yasayı kabul etmişti. Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair açıklama yapmayan Johnson,  anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.
 

#avrupa ülkeleri #AB otomotiv
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:39
Öğle 12:55
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545