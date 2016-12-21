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AB'den Türkiye için Gümrük Birliği adımı

Avrupa Birliği, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamını genişletmek için adım atmaya hazırlanıyor

AB'den Türkiye için Gümrük Birliği adımı

Avrupa Birliği, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamını genişletmek için adım atmaya hazırlanıyor

21 Aralık 2016 Çarşamba 07:19
AB'den Türkiye için Gümrük Birliği adımı
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KARARLAR, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın düzenleyeceği bir basın toplantısı ile açıklanacak.
Avrupa Komisyonu, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasını güncelleştirme konusunda resmen yetki aldı.
Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, 1995'te Türkiye ile imzalanan anlaşmanın kapsamını genişletmek amacıyla, müzakere yetkisini Avrupa Komisyonu'na devretti.
Müzakereye açılacak olan yeni anlaşmanın ayrıntılarını Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Frans Timmermans açıklayacak. Yapılacak değişiklik, AB'ye gümrük kısıtlaması olmadan tarım, süt ve sanayi ürünlerini ihraç etmenin önünü açacak.
Tarım ürünlerinin neredeyse hepsi Avrupa Birliği pazarına giriş yapabilecek. Türkiye, Avrupa Birliği'nin kamu ihalelerine katılma hakkına da sahip olacak. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerdeki firmalar da Türkiye'de yatırım hacimlerini arttırabilecek. Ayrıca ürünlerini hem AB pazarına hem de 3'üncü ülkelere ihraç edebilecekler.
AB'nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest ticaret anlaşmaları Türkiye'yi de kapsayacak. Gümrük Birliği anlaşmasının kapsamı oldukça dar. Birçok ürün AB ülkelerine satılamıyor. Yaklaşık 2 yıl sürecek olan müzakerelerin Aralık 2018'de sona ermesi hedefleniyor. Yeni anlaşmayla 10 yılda Türkiye, Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin yüzde 50 artırılması hedefleniyor.
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