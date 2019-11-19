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AB'den Türkiye hamlesi! 85 milyon euroluk kesinti yaptılar

Avrupa Birliği'nin 2020 yılı bütçesi üzerinde uzlaşma sağlanırken, Türkiye'yle ilgili çarpıcı bir karar alındı. Yeni bütçede Türkiye'ye yapılacak mali yardımlarda 85 milyon euro kesintiye gidildi.

EKONOMİ 19.11.2019, 14:00
AB'den Türkiye hamlesi! 85 milyon euroluk kesinti yaptılar
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AVRUPA Birliği'nin (AB) 2020 yılı bütçesiyle ilgili Belçika'nın başkenti Brüksel'de devam eden görüşmeler Pazartesi gecesi sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB hükümet temsilcileri arasındaki müzakereler sonucunda 153,6 milyar euroluk bütçe üzerinde anlaşma sağlandı. Yeni bütçede Türkiye'ye aktarılması planlanan mali kaynaklarda 85 milyon euroluk kesinti yapıldı.

EN YEŞİL BÜTÇE

Bütçede iklim değişikliği, genç işsizliğiyle mücadele ve dijitalleşme için ek bütçe ayrılması kararlaştırıldı. 2020 bütçesi iklim değişikliği ile mücadeleye toplam bütçenin yüzde 21'inin ayrılması nedeniyle "en yeşil bütçe" olarak adlandırıldı.

SİVİL TOPLUM, ERASMUS VE MÜLTECİLER

Yeni bütçede Türkiye'ye yapılan mali yardımlarda 85 milyon euroluk kesintiye gidildi. Hristiyan Sosyal Birlik partili Avrupalı parlamenter Monika Hohlmeier sadece sivil toplum, Erasmus programı ve Suriyeli sığınmacılar için bütçe ayrıldığını kaydetti.

DAHA ÖNCE BİR KERE DAHA KESİNTİ YAPILMIŞTI

AB, 2019 bütçesinde de Türkiye'ye mali yardımlarda 147 milyon euro kesintiye gitmişti. AB ülkeleri öngörülmeyen gelişmelere yanıt verebilmek için 4 milyar euroluk bir rezervin hazırda tutulmasını da onayladı. Bu paranın Britanya'nın Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ya da Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için daha fazla para talep etmesi halinde kullanmak üzere hazırda tutulması kararlaştırıldı. (Deutsche Welle)

#AB #türkiye #euro #kesinti
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