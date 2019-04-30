AB'den flaş karar! 30 Nisan 2020'ye kadar uzatıldı...

Avrupa Birliği (AB), Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve bazı yetkilileri kapsayan yaptırımların süresini 30 Nisan 2020'ye kadar uzattığını duyurdu

AB'den flaş karar! 30 Nisan 2020'ye kadar uzatıldı...
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AB Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Myanmar'a yönelik silah  ambargosu ve iç baskıda kullanılabilecek teçhizatın ihracatına ilişkin  yaptırımların süresinin bir yıl uzatıldığı ifade edildi.

Yaptırımların Myanmar'daki Kaçin, Şan ve Arakan eyaletinde "ciddi"  insan hakları ihlalleri gerçekleştiren 14 üst düzey askeri yetkili ve polisi de  kapsadığı aktarılan açıklamada, AB'nin söz konusu ihlallerden derin endişe  duyduğu belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Myanmar hükümetine "gecikmeden" somut adım atma  çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar  çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri  ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş  zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler,  kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki  baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı.  Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle  yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için  Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve  yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar  hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine  getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara  yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam  sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol  açacağı endişesini taşıyor.

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