916 milyon euroluk DİBS ihracı gerçekleştirildi

Hazine'den yapılan açıklamada, "Doğrudan satış yöntemi ile 916,4 milyon euro tutarında 15 Mart TRT130320F12 ISIN kodlu DİBS ihracı gerçekleştirildi" denildi.

916 milyon euroluk DİBS ihracı gerçekleştirildi
banner404

HAZİNE, doğrudan satış yöntemi ile 916,4 milyon euro tutarında 15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli ve TRT130320F12 ISIN kodlu DİBS ihracı gerçekleştirdi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bakanlığımızca, 13 Mart 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 916.400.000,00 Avro tutarında  15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli ve TRT130320F12 ISIN kodlu  Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir.
DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 13 Mart 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ASAT Sporcusu Eda Tekin Avrupa ikincisi oldu
ASAT Sporcusu Eda Tekin Avrupa ikincisi oldu
  1. SPOR

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472