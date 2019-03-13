916 milyon euroluk DİBS ihracı gerçekleştirildi

HAZİNE, doğrudan satış yöntemi ile 916,4 milyon euro tutarında 15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli ve TRT130320F12 ISIN kodlu DİBS ihracı gerçekleştirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bakanlığımızca, 13 Mart 2019 tarihinde, doğrudan satış yöntemi ile 916.400.000,00 Avro tutarında 15 Mart 2019 valörlü, 13 Mart 2020 itfa tarihli ve TRT130320F12 ISIN kodlu Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirilmiştir.

DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 13 Mart 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir."