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9 bin yırtıcı böcek doğada

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam keseböceğiyle mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 9 bin Calosoma Sycophanta böceği doğaya salındı

9 bin yırtıcı böcek doğada

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çam keseböceğiyle mücadele kapsamında laboratuvarda üretilen 9 bin Calosoma Sycophanta böceği doğaya salındı

11 Nisan 2018 Çarşamba 21:42
9 bin yırtıcı böcek doğada
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KIZILÇAM ormanlarında ağaç yapraklarını yiyerek zarar veren çam keseböceğiyle biyolojik mücadele çalışması kapsamında Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü laboratuvarında 1000 anaç ve 8 bin larva olmak üzere toplam 9 bin Calosoma sycophanta böceği üretildi. Larvalar ve anaç yırtıcı böcekler doğaya salındı. Çam keseböceğiyle biyolojik mücadele amacıyla ayrıca Manavgat ormanlarında ağaçlara 300 kuş yuvası da asıldı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mitat Uyan, il genelinde 60 bin yırtıcı böcek ve 3 bin kuş yuvası üretimi yapıldığını belirterek, "Çam keseböcekleri kızılçam ormanlarında ağaçların yapraklarını yiyerek onlara büyük zarar veriyor. Ayrıca ağaçların kurumuş gibi görünmesine de neden oluyor" dedi. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, çam keseböceğiyle daha önceden kimyasal mücadele yapıldığını aktarırken "Kimyasal mücadele ekosisteme büyük zarar veriyordu. Orman Genel Müdürlüğü olarak 2012 yılından itibaren biyolojik mücadeleye geçtik. Çam keseböceklerinin popülasyonunun artmasını kuşlar ve bizim yırtıcı böcek dediğimiz Calosoma sycophanta böcekleri engelliyor. Bundan dolayı ormanda ağaçlara kuş yuvaları asıyoruz ve yırtıcı böcek larvaları bırakıyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Orman İşletme
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