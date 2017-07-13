85 ülkeden 500 bin sipariş bekliyor

ORKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, bu yıl 8’incisini gerçekleştirdikleri yurt dışı bayi toplantısında 85 ülkeden 200’ün üzerinde alım heyeti ağırladıklarını söyledi. Damat, Tween ve D’S Damat markaları ile faaliyet gösteren Orka Holding, Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Çin, Kanada, Güney Afrika, Azerbaycan ve Meksika’nın da aralarında bulunduğu 85 ülkeden gelen yabancı alım heyetlerini İstanbul’da ağırlıyor.

Önceki dönemlerde bu organizasyonu bir hafta yaptıklarını hatırlatan Orakçıoğlu, yurt dışı bayilerinden gelen talep üzerine şimdi bu süreyi 2 haftaya çıkardıklarının ve organizasyonun 25 Temmuz’a kadar süreceğinin altını çizdi.

Orakçıoğlu, yurt dışı satışlarının, hedeflerinin çok ötesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi: “Türk markası olarak gücümüzün dünyada nasıl bir çekim oluşturduğunu görmek açısından çok önemli bir başarıya imza attığımıza inanıyoruz. 8’inci bayi toplantımız, aynı zamanda dünya moda perakendesinde gelecek dönem trendlerini belirleyen bir şirket olduğumuzun en güzel kanıtı. 85 ülkeden 200’ün üzerinde alım heyetini ağırlıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda dünyada en çok konuşulan 5 markadan biri olacağımıza inanıyorum. Dünyanın pek çok ülkesinden aldığımız talepler, bu yolda enerjimizi artırıyor. 6 ay önce yaptığımız toplantının hedeflerini birinci haftada olmamıza rağmen aştık. 500 bin adedin üzerinde sipariş almayı hedefliyoruz.”

Japonya ve Malezya hedefi

SÜLEYMAN Orakçıoğlu, bu yıl ihracat performanslarını yüzde 80 artırma konusunda kendilerine hedef koyduklarını söyledi. Orakçıoğlu, “Mağaza sayımızın yıl sonunda yaklaşık 370 olmasını planladık. Bunun 160’ı yurt dışında, 210’u yurt içinde olacak. Yıl sonuna kadar yurt dışında Almanya, Kanada, İsviçre, İspanya, İtalya, Fransa, Malezya ve Japonya gibi ülkelerde yeni mağazalar açmayı planlıyoruz” diye konuştu.