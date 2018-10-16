81 ile gönderildi! İşte indirime gidilecek ürünlerin listesi

ENFLASYONLA mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.
400'Ü AŞKIN ÜRÜN VE HİZMET
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.
İNDİRİM YAPAN ÜYELER TESPİT EDİLECEK
Milliyet'in haberine göre, TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.
BİR HAFTA SÜRE VERDİ
Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.
İŞTE O LİSTE;
GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER
1Pirinç
2Buğday unu
3 Bebek maması (toz karışım)
4Bulgur
5Ekmek
6Bisküvi
7Kraker
8Gofret
9Pasta
10Kek
11Baklava
12Ekmek hamuru (yufka)
13Makarna
14Şehriye
15Tahıl gevreği
16Dana eti
17Kuzu eti
18Tavuk eti
19Sakatat
20Sucuk
21Sosis
22Salam
23Balık
24Süt
25Yoğurt
26Beyaz peynir
27Kaşar peyniri
28Tulum peyniri
29Krem peynir
30Yumurta
31Tereyağı (kahvaltılık)
32Margarin
33Zeytinyağı
34Ayçiçek yağı
35Mısırözü yağı
36Portakal
37Üzüm
38Armut
39Ayva
40Çilek
41Elma
42Erik
43Karpuz
44Kavun
45Kayısı
46Kiraz
47Kivi
48Limon
49Mandalina
50Muz
51Nar
52Şeftali
53Badem içi
54Ceviz içi
55Fındık içi
56Antep fıstığı
57Yer fıstığı
58Leblebi
59Ay çekirdeği
60Kabak çekirdeği
61Kuru üzüm
62Kuru kayısı
63Çarliston biber
64Dolmalık biber
65Sivri biber
66Domates
67Taze fasulye
68Havuç
69Ispanak
70Kabak
71Karnabahar
72Kuru soğan
73Beyaz lahana
74Kırmızı lahana
75Mantar
76Marul
77Maydanoz
78Patlıcan
79Pırasa
80Salatalık
81Sarımsak
82Kırmızı turp
83Yeşil soğan
84Patates
85Kuru fasulye
86Nohut
87Mercimek
88Diğer bakliyat (kuru barbunya)
89Konserveler
90Salça
91Zeytin
92Cipsler
93Toz şeker
94Kesme şeker
95Reçel
96Bal
97Pekmez
98Tahin helvası
99Çikolata tablet
100Çikolata krem
101Lokum
102Sakız
103Kağıtlı şeker
104Dondurma
105Baharat
106Tuz
107Kabartma maddeleri
108Sirke
109Ketçap
110Mayonez
111Tahin
112Hazır çorbalar
113Hazır pakette toz tatlılar (puding)
114Kahve
115Hazır kahve
116Çay
117Poşet bitki ve meyve çayı
118Kakao
119Kakaolu içecekler toz
120Su
121Maden suyu ve sodası
122Gazoz meyveli
123Kola
124Soğuk çay
125Ayran
126Meyve Suyu
ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN
127Rakı
128Viski
129Şarap
130Bira
131Sigaralar
GİYİM VE AYAKKABI
132Pamuklu kumaş
133Karışım kumaşlar
134Kaban yünlü (erkek için)
135erkek mont
136Takım elbise (erkek için)
137Ceket (erkek için)
138Pantolon (erkek için)
139Kazak (erkek için)
140Gömlek (erkek için)
141Sweatshirt (erkek için)
142Tişört (erkek için)
143Eşofman (erkek için)
144Pijama (erkek için)
145iç Çamaşırı (erkek için)
146Çorap (erkek için)
147Pardösü (kadın için)
148Kaban (kadın için)
149kadın Elbise (Tek Parça)
150Ceket (kadın için)
151Etek
152Pantolon (kadın için)
153Hırka (kadın için)
154Kazak (kadın için)
155Gömlek (kadın için)
156Tişört (kadın için)
157Eşofman (kadın için)
158Pijama (kadın için)
159İç Çamaşırı (kadın için)
160Çorap (kadın için)
161Kaban anorak tipi (çocuk için)
162Pantolon (Çocuk için)
163Kazak (Çocuk için)
164Gömlek (Çocuk için)
165Sweatshirt (çocuk için)
166Tişört (çocuk için)
167Eşofman (çocuk için)
168Pijama (çocuk için)
169iç çamaşırı (çocuk için)
170Çorap (çocuk için)
171Bebek tulumu
172Bebek pijaması
173Bebek iç çamaşırı
174Örgü yünü
175Kravat
176Kemer
177Eşarp
178Giysi tamir ücretleri
179Kuru temizleme ücreti
180Ayakkabı (erkek için)
AYAKKABI VE KONUT KİRALARI
181Bot (erkek için)
182Spor ayakkabısı (erkek için)
183Ayakkabı (kadın için)
184Bot (kadın için)
185Spor ayakkabısı (kadın için)
186Terlik (kadın için)
187Ayakkabı (çocuk için)
188Bot (çocuk için)
189Spor ayakkabısı (çocuk için)
190Ayakkabı tamiri (erkek)
191Ayakkabı tamiri (kadın) Konut
192Kiracı tarafından ödenen gerçek kira
193Badana ve boya malzemeleri
194Yer ve duvar döşemesi (fayans)
195Pencere (PVC)
196Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)
Su faturaları
197Su faturası
198Elektrik ücreti
199Doğalgaz
200Doğalgaz abonman ücreti
201Tüp gaz
202Kömür ücreti
203Odun ücreti ev eşyası
204Tek masa
205Tek sandalye
206Yatak odası takımı
207Yatak (tek kişilik)
208Yatak (çift kişilik)
209Yatak bazası
210Genç odası takımı
211Oturma odası takımı
212Yemek odası takımı
213Kanepe
214Sehpa
215Halı
216Perde
217Stor perde
218Tül
219Yatak örtüsü
220Yorgan
221Battaniye
222Pike takımı
223Nevresim takımı
224Yastık
225Havlu
BEYAZ EŞYA
226Normal buzdolabı
227No-frost buzdolabı
228Derin dondurucu
229Çamaşır makinesi
230Bulaşık makinesi
231Fınn
232Set üstü ocak
233Fırınlı ocaklar
234Klima
235Soba
236Şofben
237Kombi
238Aspiratör
239Elektrikli süpürge
240Elektrikli kesici vb. aletler (blender)
241Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
242Sıcak içecek makinaları
243Ütü
244Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)
245Cam ev eşyası
246Porselen ev eşyası
247Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.
248Çelik mutfak eşyaları
249Teflon mutfak eşyaları
250Plastik ev-mutfak eşyaları
251Diğer elektriksiz ev aletleri
252Pil
253Ampul
254Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)
255Soba aksesuar ve malzemeleri
256Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri
257Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri
258Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri
259Her türlü ev temizlik aletleri
260Bulaşık bezleri
261Saklama ve muhafaza malzemeleri
262Kağıt sofra malzemeleri
263Gündelikçi ücreti
264Halı ve kilim temizleme sağlık
SAĞLIK MALZEMELERİ
265İlaçlar
266Diğer sağlık ürünleri
267Numaralı gözlük cam ve çerçevesi
268Kontakt lens
269Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)
270Uzman doktor muayene ücreti
271Diş çekme ücreti
272Diş dolgu ücreti
273Röntgen ücreti
274Ultrason ücreti
275Emar ücreti
276Labaratuvar tahlil ücretleri
277Hastane yatak ücreti
278Ameliyat ücreti
279Doğum ücreti (normal doğum)
280Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma
ARAÇLAR
281Otomobil (dizel)
282Otomobil (benzinli)
283Motorsiklet
284Bisiklet
285Araç yedek parça ve ekipmanları
286Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri
YAKIT
287Benzin
288LPG dolum ücreti
289Mazot
290Motor yağlan
291Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)
292Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)
293Araba kiralama ücreti
294Otopark ücreti
295Otoban geçiş ücreti
296Köprü geçiş ücreti
297Sürücü eğitim kurs ücreti
298Tren ücreti banliyö
299Metro ücreti
300Tramvay ücreti
301Tren ücreti (xehirler arası)
302Belediye otobüs ücreti
303Dolmuş ücreti
304Servis ücreti
305Taksi ücreti
306Şehirlerarası otobüs ücreti
307Uçak bileti ücreti
308Vapur ücreti şehir hatları
309Kargo gönderme ücreti
310Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme
311Koli gönderme ücreti
CEP TELEFONLARI
312Telefon ekipmanları (cep telefonu)
313Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)
314Telefon onarımı
315Telefon görüşme ücreti
316Cep telefonu görüşme ücreti
317Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler
318İnternet ücreti
TELEVİZYON, OYUNCAK
319Televizyon
320Fotoğraf makinesi
321Bilgisayar
322Bilgisayar ekipmanları
323Tablet (bilgisayar)
324Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)
325Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)
326Müzik aletleri (Flüt)
327Oyuncak
328Oyun konsülü
329Sporla ilgili aletler (futbol topu)
330Veteriner ücreti
331Spor müsabakalarına giriş ücreti
332Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler
333Resim çektirme ücreti
334Kablo özel yayın hizmetleri
335Sinema
336Tiyatro
337Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)
338Şans oyunları
KİTAPLAR
339Çocuk kitapları
340Test kitabı
341Diğer kitaplar (edebi kitaplar)
342Gazeteler
343Magazinler ve dergiler
344Okul defteri
345Kalem
346Resim boyaları
347Yazım ve çizim kağıtları
348Diğer kırtasiye malzemeleri
349Yurt içi hafta sonu turları
350Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar
351Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar
352Hacca gidiş ücreti
353Umreye gidiş ücreti eğitim
354Anaokul ücreti
355Özel ilköğretim ücreti
356Özel lise ücreti
357Özel üniversite ücreti
358Üniversite katkı payı
359Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları
LOKANTA, OTEL VE YURTLAR
360 Çorbalar
361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)
362Kebaplar
363Pideler
364Çiğ köfte
365Ekmek arası yiyecekler (döner)
366Burgerler
367Pizza
368Pastane ürünleri
369Hamur tatlıları
370Sıcak içecekler
371Kola
372Ayran
373Alkollü içkiler
374Otel ücreti
375Yurt ücreti
TÜM KİŞİSEL TÜKETİM MALZEMELERİ
376Erkek berberi
377kadın berberi
378Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)
379Elektrikli saç bakım aletleri
380Traş malzemeleri
381Ağız ve diş bakımı ürünleri
382Tuvalet ve güzellik sabunu
383Sabun
384Parfümler
385Deodorantlar
386Misafir kolonyası
387Cilt ve vücut ürünleri
388Makyaj malzemeleri
389Saç bakım ürünleri
390Tuvalet kağıdı
391Mendil
392Bebek bezi
393Hijyenik kadın bağı
MÜCEVHER VE OKUL MALZEMELERİ
394Mücevher (altın)
395Seyahat malzemeleri
396Okul çantası
397Şemsiye
398Bebek arabası ve oto koltuğu
399Kreş ve gündüz bakım evleri
400Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta
401Sağlık sigortası
402Kasko ve zorunlu trafik sigortası
403Banka ile para havale ücreti
404Resmi evraklarla ilgili hizmetler
405Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler
406Avukatlık ücreti