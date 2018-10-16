81 ile gönderildi! İşte indirime gidilecek ürünlerin listesi

ENFLASYONLA mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

400'Ü AŞKIN ÜRÜN VE HİZMET

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

İNDİRİM YAPAN ÜYELER TESPİT EDİLECEK

Milliyet'in haberine göre, TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

BİR HAFTA SÜRE VERDİ

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

İŞTE O LİSTE;

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER

1Pirinç

2Buğday unu

3 Bebek maması (toz karışım)

4Bulgur

5Ekmek

6Bisküvi

7Kraker

8Gofret

9Pasta

10Kek

11Baklava

12Ekmek hamuru (yufka)

13Makarna

14Şehriye

15Tahıl gevreği

16Dana eti

17Kuzu eti

18Tavuk eti

19Sakatat

20Sucuk

21Sosis

22Salam

23Balık

24Süt

25Yoğurt

26Beyaz peynir

27Kaşar peyniri

28Tulum peyniri

29Krem peynir

30Yumurta

31Tereyağı (kahvaltılık)

32Margarin

33Zeytinyağı

34Ayçiçek yağı

35Mısırözü yağı

36Portakal

37Üzüm

38Armut

39Ayva

40Çilek

41Elma

42Erik

43Karpuz

44Kavun

45Kayısı

46Kiraz

47Kivi

48Limon

49Mandalina

50Muz

51Nar

52Şeftali

53Badem içi

54Ceviz içi

55Fındık içi

56Antep fıstığı

57Yer fıstığı

58Leblebi

59Ay çekirdeği

60Kabak çekirdeği

61Kuru üzüm

62Kuru kayısı

63Çarliston biber

64Dolmalık biber

65Sivri biber

66Domates

67Taze fasulye

68Havuç

69Ispanak

70Kabak

71Karnabahar

72Kuru soğan

73Beyaz lahana

74Kırmızı lahana

75Mantar

76Marul

77Maydanoz

78Patlıcan

79Pırasa

80Salatalık

81Sarımsak

82Kırmızı turp

83Yeşil soğan

84Patates

85Kuru fasulye

86Nohut

87Mercimek

88Diğer bakliyat (kuru barbunya)

89Konserveler

90Salça

91Zeytin

92Cipsler

93Toz şeker

94Kesme şeker

95Reçel

96Bal

97Pekmez

98Tahin helvası

99Çikolata tablet

100Çikolata krem

101Lokum

102Sakız

103Kağıtlı şeker

104Dondurma

105Baharat

106Tuz

107Kabartma maddeleri

108Sirke

109Ketçap

110Mayonez

111Tahin

112Hazır çorbalar

113Hazır pakette toz tatlılar (puding)

114Kahve

115Hazır kahve

116Çay

117Poşet bitki ve meyve çayı

118Kakao

119Kakaolu içecekler toz

120Su

121Maden suyu ve sodası

122Gazoz meyveli

123Kola

124Soğuk çay

125Ayran

126Meyve Suyu

ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

127Rakı

128Viski

129Şarap

130Bira

131Sigaralar

GİYİM VE AYAKKABI

132Pamuklu kumaş

133Karışım kumaşlar

134Kaban yünlü (erkek için)

135erkek mont

136Takım elbise (erkek için)

137Ceket (erkek için)

138Pantolon (erkek için)

139Kazak (erkek için)

140Gömlek (erkek için)

141Sweatshirt (erkek için)

142Tişört (erkek için)

143Eşofman (erkek için)

144Pijama (erkek için)

145iç Çamaşırı (erkek için)

146Çorap (erkek için)

147Pardösü (kadın için)

148Kaban (kadın için)

149kadın Elbise (Tek Parça)

150Ceket (kadın için)

151Etek

152Pantolon (kadın için)

153Hırka (kadın için)

154Kazak (kadın için)

155Gömlek (kadın için)

156Tişört (kadın için)

157Eşofman (kadın için)

158Pijama (kadın için)

159İç Çamaşırı (kadın için)

160Çorap (kadın için)

161Kaban anorak tipi (çocuk için)

162Pantolon (Çocuk için)

163Kazak (Çocuk için)

164Gömlek (Çocuk için)

165Sweatshirt (çocuk için)

166Tişört (çocuk için)

167Eşofman (çocuk için)

168Pijama (çocuk için)

169iç çamaşırı (çocuk için)

170Çorap (çocuk için)

171Bebek tulumu

172Bebek pijaması

173Bebek iç çamaşırı

174Örgü yünü

175Kravat

176Kemer

177Eşarp

178Giysi tamir ücretleri

179Kuru temizleme ücreti

180Ayakkabı (erkek için)

AYAKKABI VE KONUT KİRALARI

181Bot (erkek için)

182Spor ayakkabısı (erkek için)

183Ayakkabı (kadın için)

184Bot (kadın için)

185Spor ayakkabısı (kadın için)

186Terlik (kadın için)

187Ayakkabı (çocuk için)

188Bot (çocuk için)

189Spor ayakkabısı (çocuk için)

190Ayakkabı tamiri (erkek)

191Ayakkabı tamiri (kadın) Konut

192Kiracı tarafından ödenen gerçek kira

193Badana ve boya malzemeleri

194Yer ve duvar döşemesi (fayans)

195Pencere (PVC)

196Sıhhi teçhizat malzemeleri (musluk)

Su faturaları

197Su faturası

198Elektrik ücreti

199Doğalgaz

200Doğalgaz abonman ücreti

201Tüp gaz

202Kömür ücreti

203Odun ücreti ev eşyası

204Tek masa

205Tek sandalye

206Yatak odası takımı

207Yatak (tek kişilik)

208Yatak (çift kişilik)

209Yatak bazası

210Genç odası takımı

211Oturma odası takımı

212Yemek odası takımı

213Kanepe

214Sehpa

215Halı

216Perde

217Stor perde

218Tül

219Yatak örtüsü

220Yorgan

221Battaniye

222Pike takımı

223Nevresim takımı

224Yastık

225Havlu

BEYAZ EŞYA

226Normal buzdolabı

227No-frost buzdolabı

228Derin dondurucu

229Çamaşır makinesi

230Bulaşık makinesi

231Fınn

232Set üstü ocak

233Fırınlı ocaklar

234Klima

235Soba

236Şofben

237Kombi

238Aspiratör

239Elektrikli süpürge

240Elektrikli kesici vb. aletler (blender)

241Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)

242Sıcak içecek makinaları

243Ütü

244Ev aletlerinin tamiri (malzeme ve işçilik)

245Cam ev eşyası

246Porselen ev eşyası

247Çelik çatal, kaşık, bıçak vb.

248Çelik mutfak eşyaları

249Teflon mutfak eşyaları

250Plastik ev-mutfak eşyaları

251Diğer elektriksiz ev aletleri

252Pil

253Ampul

254Kapı aksesuarlar (anahtar, kilit)

255Soba aksesuar ve malzemeleri

256Çamaşır için temizlik ve bakım ürünleri

257Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri

258Hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri

259Her türlü ev temizlik aletleri

260Bulaşık bezleri

261Saklama ve muhafaza malzemeleri

262Kağıt sofra malzemeleri

263Gündelikçi ücreti

264Halı ve kilim temizleme sağlık

SAĞLIK MALZEMELERİ

265İlaçlar

266Diğer sağlık ürünleri

267Numaralı gözlük cam ve çerçevesi

268Kontakt lens

269Sağlık ile ilgili araç gereçler (tansiyon aleti)

270Uzman doktor muayene ücreti

271Diş çekme ücreti

272Diş dolgu ücreti

273Röntgen ücreti

274Ultrason ücreti

275Emar ücreti

276Labaratuvar tahlil ücretleri

277Hastane yatak ücreti

278Ameliyat ücreti

279Doğum ücreti (normal doğum)

280Doğum ücreti (sezaryen) ulaştırma

ARAÇLAR

281Otomobil (dizel)

282Otomobil (benzinli)

283Motorsiklet

284Bisiklet

285Araç yedek parça ve ekipmanları

286Araba ile ilgili, temizlik ve bakım ürünleri

YAKIT

287Benzin

288LPG dolum ücreti

289Mazot

290Motor yağlan

291Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (malzeme ve işçilik)

292Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler (işçilik)

293Araba kiralama ücreti

294Otopark ücreti

295Otoban geçiş ücreti

296Köprü geçiş ücreti

297Sürücü eğitim kurs ücreti

298Tren ücreti banliyö

299Metro ücreti

300Tramvay ücreti

301Tren ücreti (xehirler arası)

302Belediye otobüs ücreti

303Dolmuş ücreti

304Servis ücreti

305Taksi ücreti

306Şehirlerarası otobüs ücreti

307Uçak bileti ücreti

308Vapur ücreti şehir hatları

309Kargo gönderme ücreti

310Nakliye ücreti (şehir içi) haberleşme

311Koli gönderme ücreti

CEP TELEFONLARI

312Telefon ekipmanları (cep telefonu)

313Telefon yedek parçaları (SİM kart, batarya)

314Telefon onarımı

315Telefon görüşme ücreti

316Cep telefonu görüşme ücreti

317Telefon aboneliğine ilişkin hizmetler

318İnternet ücreti

TELEVİZYON, OYUNCAK

319Televizyon

320Fotoğraf makinesi

321Bilgisayar

322Bilgisayar ekipmanları

323Tablet (bilgisayar)

324Görsel işitsel veri işleme araçları tamiri (malzeme ve işçilik)

325Görsel, işitsel veri işleme araçları (işçilik ücreti)

326Müzik aletleri (Flüt)

327Oyuncak

328Oyun konsülü

329Sporla ilgili aletler (futbol topu)

330Veteriner ücreti

331Spor müsabakalarına giriş ücreti

332Sportif faaliyetler İçin yapılan ödemeler

333Resim çektirme ücreti

334Kablo özel yayın hizmetleri

335Sinema

336Tiyatro

337Diğer kültürel faaliyetler (internet kafe)

338Şans oyunları

KİTAPLAR

339Çocuk kitapları

340Test kitabı

341Diğer kitaplar (edebi kitaplar)

342Gazeteler

343Magazinler ve dergiler

344Okul defteri

345Kalem

346Resim boyaları

347Yazım ve çizim kağıtları

348Diğer kırtasiye malzemeleri

349Yurt içi hafta sonu turları

350Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar

351Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar

352Hacca gidiş ücreti

353Umreye gidiş ücreti eğitim

354Anaokul ücreti

355Özel ilköğretim ücreti

356Özel lise ücreti

357Özel üniversite ücreti

358Üniversite katkı payı

359Düzeyi belirlenemeyen eğitim programları

LOKANTA, OTEL VE YURTLAR

360 Çorbalar

361 Hazır yemekler (pilav, kuru fasulye)

362Kebaplar

363Pideler

364Çiğ köfte

365Ekmek arası yiyecekler (döner)

366Burgerler

367Pizza

368Pastane ürünleri

369Hamur tatlıları

370Sıcak içecekler

371Kola

372Ayran

373Alkollü içkiler

374Otel ücreti

375Yurt ücreti

TÜM KİŞİSEL TÜKETİM MALZEMELERİ

376Erkek berberi

377kadın berberi

378Kişisel bakım hizmetleri (kadın için)

379Elektrikli saç bakım aletleri

380Traş malzemeleri

381Ağız ve diş bakımı ürünleri

382Tuvalet ve güzellik sabunu

383Sabun

384Parfümler

385Deodorantlar

386Misafir kolonyası

387Cilt ve vücut ürünleri

388Makyaj malzemeleri

389Saç bakım ürünleri

390Tuvalet kağıdı

391Mendil

392Bebek bezi

393Hijyenik kadın bağı

MÜCEVHER VE OKUL MALZEMELERİ

394Mücevher (altın)

395Seyahat malzemeleri

396Okul çantası

397Şemsiye

398Bebek arabası ve oto koltuğu

399Kreş ve gündüz bakım evleri

400Yangın, hırsızlık ve diğer afetler için sigorta

401Sağlık sigortası

402Kasko ve zorunlu trafik sigortası

403Banka ile para havale ücreti

404Resmi evraklarla ilgili hizmetler

405Ulaşım araçları ile ilgili hizmetler

406Avukatlık ücreti