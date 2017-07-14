800 yıllık Sarıhacılar Mahallesi’ne 10 bin turist akın etti

Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan köyde, aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi tarzındaki evlerle tarihi İpek Yolu'nun ilgi topladığını, mahallenin her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı turistin ilgisini çektiğini söyledi. Mahalleyi bu yılın nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 10 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini, özellikle Alman, Fransız ve Hollandalıların büyük ilgi gösterdiğini anlatan Uysal, "Turistler 350-400 yıllık camiyle düğmeli evleri gezip, İpek Yolu'nda geziye çıkıyorlar." diye konuştu.

Sarıhacılar Mahallesi'nin alternatif turizm için önemli olduğunu ve yaklaşık üç yıldır turizmin geliştirilmesi için çalıştıklarını kaydeden Uysal, "Sarıhacılar Mahallesi içinde 5 bine yakın obje bulunuyor. Mahallede konaklama imkanı bulunuyor. Burası Akseki coğrafyasında tarihi düğmeli evlerin en çok olduğu bölgemizdir." dedi.

Akseki'nin, Manavgat ve Alanya'ya çok yakın olduğuna işaret eden Uysal, şöyle konuştu:"Torosların üzerindeki doğası, tabiatı, ören yerleriyle, yazın bile kayak yapabileceğiniz kayak tesisleri, av turizmi, yayla turizmi, dağ turizmi ile bütün aktivitelere sahip bu bölgede hareketliliği sağlamak amacıyla son yıllarda çok büyük bir çalışma içerisine girdik.Bu bölgemizi Antalya turizmine kazandırdığımıza inanıyorum. Buraya gelen misafirlerimize Akseki'nin köy hayatını, doğa hayatını görmeleri amacıyla birçok aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Buradaki müzenin dışında Akseki merkezde bu yıl 3 tane daha müze açtık. Etnografya ve fotoğraf müzesi açtık."Göktepe Yaylası'nda yedi pisti bulunan bir kayak merkezi projesi olduğunu anlatan Uysal, bu merkezin de turizme katkı sağlayacağını dile getirdi. Akseki'nin alternatif turizmden hak ettiği payı almasını umut ettiğini belirten Uysal, yapacakları çalışmalarla Sarıhacılar'dan Akseki'ye kadar olan kısmı turizme kazandırmak istediklerini dile getirdi.

Bölgeyi gezen Alman turist Daniel Muth, "Doğasıyla, deniziyle, havasıyla müthiş güzel. Madalyonun diğer tarafını görmek için alternatif turizm olarak buraları gezdik, beğendik. Bu köyden çok hoşlandım. Böyle etkili bir köy Türkiye'de olduğu için çok mutlu oldum." diye konuştu. Turist rehberi Alper Berber de konuklarını deniz kenarından alıp alternatif turizm kapsamında Akseki'ye getirdiklerini belirterek, "Tarihi yapıları, kültürümüzü göstermemiz için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bütün konuklarımız buradan memnun ayrılıyor." dedi.