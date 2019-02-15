8 sebzenin internet satışına başlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamalarının ardından PTT tarafından vatandaşlara internet üzerinden 8 çeşit sebze teminine başlandığı duyuruldu.

8 sebzenin internet satışına başlandı
banner404

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, Bakan Turhan'ın "Tanzim satışları, Türkiye'nin milli pazar yeri platformu 'www.epttavm.com'da başlatıyoruz." sözlerinin ardından vatandaşlara internetten ürün teminine imkan sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında, tarım ürünlerinin vatandaşa ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmeti ücretlerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığına işaret edilerek, enflasyonla topyekun mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için bu uygulamanın hayata geçirildiği vurgulandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağına dikkat çekilen açıklamada, ürünlerin PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacağı kaydedildi. 

İLK ETAPTA 8 SEBZE

Açıklamada, ilk etapta salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberin yer aldığı 8 çeşit sebzenin satışa sunulduğu aktarılarak, satışların Ankara'nın  ardından İstanbul ve diğer illere yaygınlaştırılacağının altı çizildi. Satışlarda, tanzim satış yerlerinde olduğu gibi 3 kilogram sınırının bulunduğu anımsatılan açıklamada, siparişlerin ertesi günü adrese teslim edileceği bildirildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kan donduran cinayet! Genç kız babasını feci şekilde...
Kan donduran cinayet! Genç kız babasını feci şekilde...
  1. ASAYİŞ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479