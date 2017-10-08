8 projeye 2 milyon lira hibe desteği

SABANCI Vakfı’nın bu yıl hibe desteği vereceği projeler ve miktarı belli oldu. Kadın, Genç ve Engellilerin toplumsal sorunlarına çözüm üreten sivil toplum kuruluşlarının (STK) projelerini destekleyen Sabancı Vakfı, bu yıl 8 projeye toplam 2 milyon TL hibe verecek. Böylece vakfın son 10 yılda hibe desteği verdiği proje sayısı 137’ye, hibe tutarı



16 milyon TL’ye ulaştı.



43 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunduklarını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, “Toplumsal sorunlarla mücadelenin yürütülmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.Hibe Programları’na bu yıl 200’ün üzerinde başvuru geldi. Projeler, vakıf ve sivil toplum alanında deneyimli kişilerden oluşan Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirildi.



Hibe desteği alan projeler



- Çocuk Yaşta Evlilikler ile Mücadele

- Ne Var Ne Yok?! Eğitici Eğitimi.

- Benim Sesim, Benim Toplumum

- Birleştirilmiş Sınıflar için Birleşmiş Öğretmenler.

- Kız Kardeşler Laboratuvarı.

- Benim Okulum, Benim Haklarım

- Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte Hayatta Birlikte.

- Sokağıma Ses, Mahalleme El Veriyorum.