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8. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Doğuş Otomotiv 8. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Bu yıl rapora Doğuş Otomotiv’in 17 yetkili satıcı, servis ile 3 iştirak ve tedarikçisinin performansları da dahil edildi

8. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Doğuş Otomotiv 8. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı. Bu yıl rapora Doğuş Otomotiv’in 17 yetkili satıcı, servis ile 3 iştirak ve tedarikçisinin performansları da dahil edildi

18 Temmuz 2017 Salı 10:40
8. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı
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DOĞUŞ  Otomotiv’in, Küresel Raporlama Girişimi - Global Reporting Initiative (GRI) G4 standardında hazırladığı, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nun 8’incisi yayınlandı. Rapor, Doğuş Otomotiv’in 2016 yılında sürdürülebilirlik, toplumsal kalkınma ve daha yaşanabilir bir çevre için aldığı kararlar ile geliştirdiği uygulamaları gözler önüne seriyor.Doğuş Otomotiv için sürdürülebilirliğin bir yaşam biçimi olduğunu belirten Aclan Acar, bu bakış açısının Doğuş Otomotiv’de çalışma arkadaşlarının tümüne yansımış olduğunu dile getirdi. Acar, raporla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: “Türkiye’de en ileri düzeyde performans gösteren şirketlerden biri olan Doğuş Otomotiv’in yayınladığı, değer zincirimizde etki alanımız içinde yer alan tüm paydaşları da kapsayan raporumuzu kamuoyuna duyurmaktan dolayı mutluluk duymaktayız. Baktığınız zaman sürdürülebilirlikle ilgili konuların tamamı birer sonuç ve hepsi şirketin uzun dönemli varlığını sürdürülebilmesine dönük yatırımlardır. İşimizi doğru, ilkeli ve hesap verebilir bir şekilde yapmayı çok önemsiyoruz. Doğuş Otomotiv’in başarısının altında yatan temel nedenlerden biri de bu konuya uzun vadeli bakması, sürekli bir gelişim hedefiyle hareket etmesi olmuştur. 2017 yılında da sürdürülebilirlik alanında performanslarını raporumuza dahil etmek isteyen yetkili satıcı, servis ve iştirak sayımızı arttırmaya devam edeceğiz.”

Raporda öne çıkan çarpıcı başlıklardan ilki şirketin 2016 yılında hayata geçirdiği 90 projeyle yaklaşık 1 milyon 650 bin TL tasarruf sağlaması oldu. 2016 yılında yerel satın alımlarla ekonomiye toplam 921 milyon TL katkı sağlanırken, sürdürülebilir kalkınmaya destek vermeyi amaçlayan 14 milyon 372 bin 417 TL’lik yatırımlarla, topluma katkı da sürdürüldü.İş’te Eşitlik platformu üyelerinden Doğuş Otomotiv’de 2016 yılında kadın çalışan oranı yüzde 35’e yükseldi. İstihdam edilen kadın sayısının toplam istihdama oranı yüzde 37, kadın çalışan terfi oranı ise yüzde 35 oldu.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Doğuş Otomotiv, 2016 yılında toplumsal gelişimi artıracak alanlarda da çalışmalar gerçekleştirmeye devam etti. Toplumun tüm kesimlerinde trafik bilincini artırmak amacıyla kurduğu Trafik Hayattır Platformu ile, araçta çocuk güvenliği konusunda sosyal medya kanalları aracılığı ile 1,5 milyon kişiye bilgi aktarıldı. 18 üniversitede 20 binden fazla öğrenciye Trafikte Güvenlik Eğitimi verildi.Meslek Liseleri ile işbirliği kapsamında ise; 2016 öğretim yılında Doğuş Otomotiv ve markaları için açılan sınıflarda 7 okulda toplam 176 öğrenci eğitime başladı. 2016 yılında söz konusu sınıflardan toplam 80 öğrenci mezun oldu, bu öğrencilerden 27’si yetkili servislerde çalışmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğuş OtomotivKüresel Raporlama GirişimiGlobal Reporting Initiative
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