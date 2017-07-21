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79 yeni elektrik santrali faaliyete başladı

Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kurulu kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali faaliyete geçti. Bu dönemde devreye alınan kapasitenin bin 207 megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu

79 yeni elektrik santrali faaliyete başladı

Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kurulu kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali faaliyete geçti. Bu dönemde devreye alınan kapasitenin bin 207 megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklardan oluştu

21 Temmuz 2017 Cuma 14:39
79 yeni elektrik santrali faaliyete başladı
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TÜRKİYE'DE ocak-haziran döneminde 2 bin 69 megavat kapasiteye sahip 79 yeni elektrik santrali devreye alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü geçen ay sonu itibarıyla 80 bin megavatı aştı.
Yılın ilk yarısında 2 bin 69 megavat kapasiteye sahip 79 elektrik santrali işletmeye girdi. Bu dönemde devreye alınan kapasitenin yüzde 58,3'üne karşılık gelen bin 207 megavatlık kısmı doğalgaz santrallerinden, 862 megavatlık kısmı ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştu.
Söz konusu dönemde hizmete giren yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesinin 401,7 megavatı (yüzde 19,4) rüzgar enerjisi santrallerinden, 357,3 megavatı (yüzde 17,2) hidroelektrik santrallerinden elde edildi. Kalan 103,1 megavatlık (yüzde 5,1) kurulu güç ise yerli kömür, jeotermal, biyokütle ve çöp gazı santrallerinden sağlandı.
Böylece, ocak-haziran döneminde işletmeye alınan yeni kapasitenin yüzde 41,7 'lik kısmı yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandı.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 AZALIŞ VAR

Öte yandan, bu yılın ilk yarısında elektrikte devreye alınan kurulu kapasite geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azaldı.
Geçen yılın ilk altı ayında toplamda 3 bin 451 megavat kurulu güce sahip 95 elektrik santrali devreye alınmıştı.

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79 Yeni Elektrik Santrali862 MegavatTürkiye
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