72 TL'lik lahmacuna vergi denetimi

GEÇEN dönemde bazı turizm bölgelerinde işletmelerdeki yüksek fiyatlar tüketicinin tepkisini çekmişti. Özellikle menülerde çay ve su fiyatlarının bile 10 kat daha fazla olması çok sayıda şikayete neden oldu. Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, yüksek fiyattan ürün satışına rağmen daha az vergi ödemek için düşük ciro beyan eden işletmeler mercek altına alındı. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Muğla Vergi Dairesi'ne bağlı ekipler, işletme satış kayıtlarının tutulduğu resmi defter ve belgelerin yanı sıra tedarikçilere verilen siparişlerin kayıtlarının yer aldığı bilgisayar uygulamalarını da inceliyor.

CEZA KESİLİYOR

483 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca geçen yıl işletmelerde kullanılan ve her türlü siparişi almaya-vermeye yarayan elektronik sistemlerin yazar kasalara entegrasyonu zorunlu olmuştu. Uyum için verilen sürenin ardından Muğla Maliye ekipleri çapraz sorgu denebilecek modeli hayata geçirdi. Sistemi kurmayanlara para cezası kesen ekipler, sistemi kuran işletmelerde de sipariş sistemi aylık hasılat raporları ile mükellef KDV beyanlarını karşılaştırıyor. İşletmelerin sipariş ettiği malin tutarı hasılattan ve beyan edilen KDV'den fazla ya da yakın çıkması halinde mükellefe düzeltme beyannamesi vermesi tavsiye ediliyor. Pişmanlıkla düzeltme yapılmazsa re'sen işlem yapılıyor. Bu yöntemle geçen hafta Bodrum'da pek çok işletmeye ceza kesildi.

40 LİRAYA AYRAN 25 LİRAYA ÇAY

Bodrum başta olmak üzere neredeyse güney sahillerindeki bütün plajlar bu yıl yine 40 liraya satılan ayran, 25 liraya satılan çay ve soğuk olduğu gerekçesiyle 10 liraya satılan 1.5 litrelik suyu ile gündeme gelmişti. Artan şikayetler sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm örgütleri tatilcilerden bu işletmeleri kendilerine bildirmelerini istemişti.

2019 yazına damga vuran bazı fiyatlar ise şöyle listeleniyor:

20cl rakı / 200 TL

Müzik parası / 50 TL

330 ml kola / 35 TL

Şişe soda / 15 TL

Lahmacun / 72 TL

Makarna / 120 TL