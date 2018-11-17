70 milyon TL 43 gün sonra sahibini buluyor! İşte o paraya yapılacaklar

Yılbaşı Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin açıklanmasıyla hayaller kurulmaya başlandı. Peki 70 milyon liralık büyük ikramiye ile neler yapılır, neler alınır?

70 milyon TL 43 gün sonra sahibini buluyor! İşte o paraya yapılacaklar
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49 bin 122 cumhuriyet altını
49 bin 122 cumhuriyet altını
2
101 bin 596 adet yarım, 205 bin 882 adet çeyrek altın ve 331 bin 753 gram altın
101 bin 596 adet yarım, 205 bin 882 adet çeyrek altın ve 331 bin 753 gram altın
3
İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 7 bin liradan kiraya verilebilir.
İstanbul Bağdat Caddesinde tanesi 3.5 milyon liradan 20 adet daire alınabilir. Bu dairelerin her biri aylık 7 bin liradan kiraya verilebilir.
4
İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire alınabilir.
İstanbul Halkalıdaki toplu konutlardan tanesi 600 bin liradan 116 daire alınabilir.
5
70 milyon lira yıllık yüzde 27 faizlebankaya yatırılırsa yılda 16 milyon 632 bin lira, ayda 1 milyon 320 bin lira, günde 44 bin lira getirir.
70 milyon lira yıllık yüzde 27 faizlebankaya yatırılırsa yılda 16 milyon 632 bin lira, ayda 1 milyon 320 bin lira, günde 44 bin lira getirir.
6
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400 alınabilir.
Tanesi 1 milyon 589 bin liradan 44 adet Mercedes S400 alınabilir.
7
134 bin 900 liralık Volkswagen Golf'ten 764 adet satın alabilirsiniz.
134 bin 900 liralık Volkswagen Golften 764 adet satın alabilirsiniz.
8
91 bin 550 liradan 764 adet Renault Clio,
91 bin 550 liradan 764 adet Renault Clio,
9
İstanbul'da tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların toplam geliri aylık 380 bin lirayı buluyor.
İstanbulda tanesi 1 milyon 395 bin liradan 50 adet ticari taksi plakası alınabilir. Bu plakaların toplam geliri aylık 380 bin lirayı buluyor.
10
Boğaz'da müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa alınabilir. Yalı 45 bin liraya, her biri 25 bin liraya kiraya verilebilir.
Boğazda müstakil bir yalı ya da tanesi 19 milyon liradan 3 villa alınabilir. Yalı 45 bin liraya, her biri 25 bin liraya kiraya verilebilir.
11
560 bin liradan 125 adet Mercedes kamyon alınabilir. Bu kamyonlar işletilirse ayda 1 milyon 250 bin lira net gelir elde edilebilir.
560 bin liradan 125 adet Mercedes kamyon alınabilir. Bu kamyonlar işletilirse ayda 1 milyon 250 bin lira net gelir elde edilebilir.
12
14 adet yolcu kapasiteli 1 adet ikinci el Falcon 2000 tipi jet alınabilir. Bu uçaklar saati 5500 dolara kiraya veriliyor.
14 adet yolcu kapasiteli 1 adet ikinci el Falcon 2000 tipi jet alınabilir. Bu uçaklar saati 5500 dolara kiraya veriliyor.
13
71 bin 900 liradan 973 adet Fiat Egea satın alınabilir.
71 bin 900 liradan 973 adet Fiat Egea satın alınabilir.
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