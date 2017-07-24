7 şirketi en büyüklerde

İSTANBUL Sanayi Odası tarafından, kamu ve özel sektördeki sanayi işletmelerine yönelik olarak 2016 yılı üretimden net satışlar baz alınarak düzenlenen araştırmada, Sanko Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 55’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 206’ıncı, Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 253’üncü ve Sanko Enerji 445’inci sıradan Türkiye’nin en büyük 500 şirketi arasına girdi.Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Şirketi araştırmasında ise Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 189’uncu, Bartın Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 227’inci ve Sanko Rüzgar Enerjisi Sanayi ve Ticaret A.Ş. 379’uncu sırada bulunuyor.Böylece Sanko Holding’in 7 şirketi Türkiye’nin En Büyük 1000 Şirketi arasına girme başarısını göstermiş oldu.

Bu arada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan değerlendirmeye göre, Sanko Dış Ticaret A.Ş. 35’inci, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 292’inci, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise 438’inci sıradan Türkiye’nin 1000 büyük ihracatçı firması arasında yer alıyor.Türkiye İhracatçılar Meclisi’in 2015 yılı verilerini baz alarak hazırladığı listeye göre, Sanko Dış Ticaret A.Ş. sıralamada yerini korurken, Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. 266, Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 211 sıra yükseldi.



