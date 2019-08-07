7 ayda yabancı uyruklu 8 bin 661 şirket kuruldu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Pekcan, 2019 yılının ilk 7 ayında kapanan, devredilen ve birleşen yerli ve yabancı firma sayılarını açıkladı.Buna göre, 853 şirket birleşme işlemi ile başka şirketlere devredildi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 763 adet olarak gerçekleşti. Aynı süre içinde ortaklarının tamamı yabancı uyruklu olarak 8 bin 661 şirket kuruldu. Yılın ilk 7 ayında 47.078 şirket kurulurken, 7.837 şirket ise kapandı.Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, aynı dönemde 871 yabancı şirket kapandı. Birleşme işlemi ile başka şirkete devir olan yabancı şirket sayısı da 25 adet olarak belirlendi. Birleşme işlemi ile başka şirketi devir alan şirket sayısı da 41 adet oldu.