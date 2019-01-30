65 yaş aylığına zam müjdesi!

OCAK, 65 yaş aylığı alan 581 bin kişi için de zam ayı olacak. Geçen yıl çıkarılan torba yasayla ek zam elde eden, Eylül'de de 3'er aylık dönemler halinde ödenen maaşı aylık olarak almaya başlayan yaşlıların geliri, bu ay da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. 65 yaş aylığı 543,25 liradan 601,57 liraya çıktı. Aylık tutarında 58,32 lira artış yaşandı. Bu ay asgari ücretteki yüzde 26.05'lik artış, 65 yaş aylığından yararlanmak için aranan gelir sınırını da yükseltti.

GELİR ŞARTI YÜKSELDİ

Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. 2018'de kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyordu. Bu yıl ise tutar 609,67 liraya çıktı. Yani kişinin kendisinin ve eşinin aylık gelir toplamı bin 219 lira 34 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığı bağlanabilecek. 65 yaşını dolduran, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan kişiler, bu aylıktan yararlanabiliyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak kaymakamlıklara başvurmak gerekiyor.