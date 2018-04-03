6.5 milyon kişinin borcu silindi

GELİR testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi. Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortalısı'na (GSS) dâhil olan bu vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabilecek.
Türkiye'de ikâmet eden ve herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi bulunmayanların GSS'ye katılımları yasal zorunluluk taşıyor.
Bu kapsamdaki vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenerek faizleri silindi ve yapılandırıldı.
Böylece 6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi.
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