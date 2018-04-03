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6.5 milyon kişinin borcu silindi

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi

6.5 milyon kişinin borcu silindi

Hükümet, sosyal koruma alanlarını güçlendirirken, yoksul kesime yönelik desteklerini de artırıyor. Gelir testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi

03 Nisan 2018 Salı 09:25
6.5 milyon kişinin borcu silindi
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GELİR testine başvuran yaklaşık 280 bin geliri düşük vatandaşın geçmişe dönük prim borçları silindi. Ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortalısı'na (GSS) dâhil olan bu vatandaşlar istedikleri hastaneden ücretsiz hizmet alabilecek.

Türkiye'de ikâmet eden ve herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi bulunmayanların GSS'ye katılımları yasal zorunluluk taşıyor.

Bu kapsamdaki vatandaşların 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenerek faizleri silindi ve yapılandırıldı.

Böylece 6.5 milyon kişinin 8.5 milyar liralık borcunun tahsilatından vazgeçildi.

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Anahtar Kelimeler:
HükümetPrim Borçları
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