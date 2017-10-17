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61 milyar liranın altında kalacağız

Bütçe Eylül’de 6.4 milyar TL açık verince 9 aylık açık 31.6 milyar liraya çıktı. Buna karşılık Maliye Bakanı Ağbal “2017’de revize rakamla 61.7 milyar liralık açık öngörmüştük. Harcamaları kontrol altında tutup hedeften daha düşük bir açıkla yılı kapatacağız” dedi

61 milyar liranın altında kalacağız

Bütçe Eylül’de 6.4 milyar TL açık verince 9 aylık açık 31.6 milyar liraya çıktı. Buna karşılık Maliye Bakanı Ağbal “2017’de revize rakamla 61.7 milyar liralık açık öngörmüştük. Harcamaları kontrol altında tutup hedeften daha düşük bir açıkla yılı kapatacağız” dedi

17 Ekim 2017 Salı 07:43
61 milyar liranın altında kalacağız
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MALİYE Bakanı Naci Ağbal, merkezi yönetim bütçesinin Eylül’de 6.4 milyar lira, Ocak-Eylül döneminde 31.6 milyar lira açık verdiğini bildirdi. 
 
Ağbal, “Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yılsonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı” konulu basın toplantısında, Eylül ayı merkezi yönetim bütçe açığının geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında 16.9 milyar liradan 6.4 milyar liraya gerilediğini ifade etti.
 
Performans artacak
 
Bütçe giderlerinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 artışla 54.4 milyar lira olduğuna işaret eden Ağbal, faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 1.6 azalışla 46 milyar lira, faiz giderlerinin 8.4 milyar lira, bütçe gelirlerinin yüzde 32.9 artışla 48 milyar lira, vergi gelirlerinin ise yüzde 35.5 artışla 41.8 milyar lira olarak gerçekleştiğini kaydetti. Ağbal, Ocak-Eylül dönemine ilişkin bütçe açığının ise 31.6 milyar lira olduğunu belirterek, bütçe giderlerinin 488.2 milyar lira, faiz hariç giderlerin 441.6 milyar lira, faiz giderlerinin 46.6 milyar lira, bütçe gelirlerinin 456.6 milyar lira, vergi gelirlerinin ise 385.3 milyar lira olduğunu açıkladı.
Yılın başında bütçe açığı hedefi olarak 47 milyar liralık hedef belirlediklerini anımsatan Ağbal, “En son Orta Vadeli Program’da revize ettiğimiz yıl sonu bütçe açığı hedefi ise 61.7 milyardı. Dolayısıyla 9 ayda gerçekleşen bütçe sonuçlarımız, revize edilmiş bütçe açığı hedefimizin yarısı düzeyindedir. İnanıyorum ki önümüzdeki aylarda bütçenin gelir tarafında daha ılımlı bir gelişme kaydedeceğiz. Bu anlamda bütçe gelir performansımız artacak. Harcamalarla ilgili gerekli çabaları göstermek suretiyle harcamalarımızı kontrol altında tutacağız. Umut ediyorum ki yıl sonunda bütçe açığı bu yılki hedefimizden daha düşük şekilde gerçekleşecek.” değerlendirmesinde bulundu.
 
2018’de açığın milli gelire oranı % 1.9
 
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’nin 2018 yılı merkezi yönetim bütçe giderlerinin 762.8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696.8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599.4 milyar lira, bütçe açığının ise 65.9 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.  Ağbal, , Türkiye’nin 2018 yılı bütçe giderlerinin 762.8 milyar lira, faiz hariç giderlerinin 691.1 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696.8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599.4 milyar lira, bütçe açığının 65.9 milyar lira, faiz dışı fazlanın ise 5,8 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktardı. 2018 bütçe açığının, milli gelire oranının yüzde 1.9 olmasını öngördüklerini dile getiren Ağbal, gelecek yılın bütçesinin, ekonomik büyümeyi esas alan bir bütçe olacağını söyledi.
 
Kamu harcayacak büyüme desteklenecek
 
Sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedeflediklerini anlatan Ağbal, bütçeden 2018’de sağlığa 127 milyar lira kaynak ayırdıklarını dile getirdi.  Özel sektörün yenilikçi ve üretken yapılarını destekleyecek alt yapı yatırımlarına 2018’de de kaynak ayırmaya devam edeceklerine işaret eden Ağbal, geçen yıla göre yatırım ödeneklerini yüzde 10 artırarak 85 milyar liraya çıkaracaklarını dile getirdi. Ağbal, 2002’de yüzde 5.5 olan yatırım harcamalarının bütçe içindeki payını 2018’de yüzde 11.2’ye çıkacağını anlattı. Kamunun 2018’de yapacağı yatırımlarla büyümeye ciddi anlamda destek vereceğini belirten Ağbal, eğitim yatırımları için 14.3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10.1 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için 8.5 milyar lira kaynak tahsis edildiğini söyledi. Ağbal, merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamaların toplamda 85.1 milyar lira olduğuna dikkati çekerek, kamunun 2018 yılında toplam 141 milyar lira yatırım harcaması yapacağını ifade etti.

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Naci AğbalBütçe
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