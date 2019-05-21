60 yıl sonra bir ilk! ABD...

ABD'de şirketlerin federal vergi gelirlerine katkısı yaklaşık 60 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Gelir İdaresi (IRC) verilerine göre 2018 yılında hanehalkları ve şirketlerden yaklaşık 3,5 trilyon dolar vergi toplandı.

Toplam vergi gelirinin yüzde 57'sini oluşturan 1,95 trilyon doları bireylerin ödediği gelir vergisinden gelirken, istihdamdan alınan vergiler toplam gelirlerin yüzde 33'ünü oluşturdu. Şirketlerin federal vergi geliri içinde payı ise 1960'dan bu yana görülen en düşük oran olan yüzde 7,6'ya indi.

60 milyar dolar tutarındaki vergi iadeleri de hesaba katıldığında şirketlerden elde edilen net vergi geliri 202,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.