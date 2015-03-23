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12 Mart Günlük Burç Yorumu

6 yıldır böylesi görülmedi! İşte Tüketici Güven Endeksi rakamları

Tüketici güven endeksi mart ayında 64.39 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart 2009’dan bu yana en düşük düzeyine indi

6 yıldır böylesi görülmedi! İşte Tüketici Güven Endeksi rakamları

Tüketici güven endeksi mart ayında 64.39 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart 2009’dan bu yana en düşük düzeyine indi

23 Mart 2015 Pazartesi 10:27
6 yıldır böylesi görülmedi! İşte Tüketici Güven Endeksi rakamları
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TÜKETİCİ güven endeksi mart ayında 64.39 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart 2009’dan bu yana en düşük düzeyine indi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %5,4 oranında azaldı; Şubat ayında 68,06 olan endeks Mart ayında 64,39 oldu.

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Son Güncelleme: 23.03.2015 09:51
Anahtar Kelimeler:
TüketiciGüvenEndeksTüketici Güven EndeksiTürkiye İstatistik KurumuTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
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