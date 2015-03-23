6 yıldır böylesi görülmedi! İşte Tüketici Güven Endeksi rakamları

TÜKETİCİ

güven endeksi mart ayında 64.39 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Mart 2009’dan bu yana en düşük düzeyine indi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %5,4 oranında azaldı; Şubat ayında 68,06 olan endeks Mart ayında 64,39 oldu.





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