6 sınır ilçesi için kritik karar! Borçların son ödeme tarihi uzatıldı

6 sınır ilçesinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarının son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı. Açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından Twitter'dan yapıldı.

"2 ARALIK'A UZATILDI"

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:'' Akçakale, Birecik, Ceylanpınar, Suruç, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde Bağ-Kur sigortalılarımız, genel sağlık sigortalılarımız, çiftçilerimiz ile tarım sigortalılarımızın son ödeme süresi 31.10.2019 olan prim ödemelerini 2.12.2019 tarihine uzattık.''