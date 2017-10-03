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6 milyon öğrenciye kuru üzüm dağıtılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "25 gram paketler halinde toplam 4 bin 200 ton okul üzümünün 14 hafta boyunca dağıtımı yapılacak" dedi

6 milyon öğrenciye kuru üzüm dağıtılacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "25 gram paketler halinde toplam 4 bin 200 ton okul üzümünün 14 hafta boyunca dağıtımı yapılacak" dedi

03 Ekim 2017 Salı 21:46
6 milyon öğrenciye kuru üzüm dağıtılacak
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GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, okullarda dağıtımına başlanılacak olan okul üzümü ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bakanlığımız koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen 'Okul Öncesi ve Temel Eğitim Birinci Kademe Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı' uygulanmaya devam ediyor. Uygulama ile öğrencilerimize kuru meyve tüketim alışkanlığı kazandırmayı, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. İlk olarak 2015 yılı Şubat-Haziran döneminde Tariş Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri kanalıyla temin edilen kuru üzümlerin dağıtımı ile başlanan uygulamayla yaklaşık 604 ton kuru üzüm dağıtımı yapılmıştı. Daha sonra 2016 yılı içerisinde TMO kanalıyla 2 bin 606 ton kuru üzüm dağıtımını gerçekleştirdik. 2017 yılı içerisinde ise okullarda kuru üzüm dağıtım görevi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne verildi. Bu kapsamda 2017 yılı Şubat-Haziran döneminde 4 bin 121 ton kuru üzüm dağıtımı yapıldı. Yeni başlayan 2017/2018 eğitim döneminin ilk bölümü için de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ile gerekli planlamaları yaptık. Bu kapsamda okul sütü yapılmayan diğer iki günde 25 gram paketler halinde toplam 4 bin 200 ton okul üzümünün 14 hafta boyunca dağıtımı yapılacak. Bugün okullarda dağıtımına başlanacak olan bu uygulamadan, anaokulu, uygulama sınıfı, ana sınıfı ve temel eğitim birinci kademede (ilkokul) 81 ildeki 32 bin okulda öğretim gören yaklaşık 6 milyon öğrencimiz yararlanacak."

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Anahtar Kelimeler:
GıdaTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
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