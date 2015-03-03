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12 Mart Günlük Burç Yorumu

6 ayda 1 milyar 582 milyon dolar ihracat

Türkiye, 6 ayda 1 milyar 582 milyon 175 bin 512 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi

6 ayda 1 milyar 582 milyon dolar ihracat

Türkiye, 6 ayda 1 milyar 582 milyon 175 bin 512 dolarlık fındık ihracatı gerçekleştirdi

03 Mart 2015 Salı 12:22
6 ayda 1 milyar 582 milyon dolar ihracat
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KARADENİZ İhracatçı Birlikleri (KİB), 01 Eylül 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında kayda alınan Türkiye fındık ihracatını açıkladı. Açıklamaya göre, 6 aylık dönemde 129 bin 73,4 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 582 milyon 175 bin 512 dolar gelir sağlandı.2013-2014 sezonunda aynı dönem itibariyle 154 bin 228,1 ton fındık ihraç edilmiş ve 1 milyar 105 milyon 905 bin 862 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.
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Son Güncelleme: 03.03.2015 11:24
Anahtar Kelimeler:
KaradenizIhracatFındık
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