6 ayda 1 milyar 582 milyon dolar ihracat

KARADENİZ İhracatçı Birlikleri (KİB), 01 Eylül 2014-28 Şubat 2015 tarihleri arasında kayda alınan Türkiye fındık ihracatını açıkladı. Açıklamaya göre, 6 aylık dönemde 129 bin 73,4 ton fındık ihraç edildi ve 1 milyar 582 milyon 175 bin 512 dolar gelir sağlandı.2013-2014 sezonunda aynı dönem itibariyle 154 bin 228,1 ton fındık ihraç edilmiş ve 1 milyar 105 milyon 905 bin 862 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.