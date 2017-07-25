59 bin projenin 54 bininde “ÇED’e gerek duyulmadı

BAKANLIK , enerji, ulaşım, madencilik gibi sektörlerde yapılan yatırımlar için 54 bin 357 proje için ÇED’e gerek duymazken, 4 bin 457 projede ise ÇED olumlu kararı verdi. Bakanlığın sadece 46 proje için olumsuz görüş bildirmesi dikkat çekti.

3 BİN 562 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlığın hazırladığı Çevre Denetim Raporuna göre 2016 yılı içerisinde toplam 3 bin 562 proje değerlendirildi. 2016 yılında ÇED Yönetmeliği kapsamında verilen kararların yüzde 46’sını oluşturan bin 656 proje petrol-madencilik sektöründe, yüzde 17’lik kısmını oluşturan 604 proje ise tarım-gıda sektörlerinde verildi.

46 PROJEDE “ÇED OLUMSUZ” ÇIKTI

Yine 2016 yılında 405 proje değerlendirildi. ÇED Olumlu Kararı verilen projeler içerisinde 127 projeyle petrol, madencilik; 87 projeyle tarım-gıda sektöründeki projeler önemli paya sahip oldu. Bir yıl içinde 3 bin 157 proje değerlendirilirken “ÇED gerekli değildir” kararı verilen sektörler içerisinde yüzde 48’lik pay, bin 529 projeyle madencilik yatırımlarına ait projeler büyük bir yoğunluk gösterdi.

54 BİN PROJEDE ÇED’E GEREK YOK

1993-2016 yılları arasında bakanlık tarafından toplamda 59 bin 732 ÇED Yönetmeliği kapsamında karar alınmış, bu kararlar çerçevesinde 54 bin 357’si için “ÇED gerekli değildir kararı”, 4 bin 457’si için “ÇED olumlu kararı” verildi. Sadece 46 proje için “ÇED olumsuz” kararı çıkarken, 872 proje için de ”ÇED gereklidir” denildi. “ÇED gerekli değildir” kararı verilen projelerin yüzde 49’unu petrol ve maden yatırımlarının oluşturması dikkat çekti.ÇED süreci yapılması planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerin belirlenmesinde, olumsuz olabilecek etkilerin önlenmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesini, projelerin uygulanmasının izlenmesinde sürdürülecek çalışmaları kapsıyor.